Землетрясение в Мьянме. Число жертв возросло до более 3000 человек

Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме возросло до 3003 человек. При этом погодные условия могут осложнить спасательную операцию.

В Мьянме в результате землетрясения погибли более 3000 человек

По данным посольства Мьянмы в Японии, в результате землетрясения пострадали 4515 человек. Спасательные работы продолжаются.

В Мьянме объявили скорбь по погибшим с 31 марта по 4 апреля.

Спасательная операция может оказаться под угрозой из-за возможности дождей. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются 6-11 апреля и накроют районы, наиболее пострадавшие от землетрясения, а именно Мандалай, Сикайн и столица Нейпьидо.

Дожди могут сильно усложнить спасение людей, остающихся под завалами.

Надвигается дождь, и все еще так много людей под завалами. А в Мандалае, особенно, если начнется дождь, еще не спасенные люди утонут, даже если они выжили до этого момента.

Напомним, почти неделю назад, 28 марта, в Мьянме произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,7 балла. Подземный толчок также ощутили в Таиланде, Китае, Индии и других странах региона.