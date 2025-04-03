Землетрясение в Мьянме. Число жертв возросло до более 3000 человек

Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме возросло до 3003 человек. При этом погодные условия могут осложнить спасательную операцию.
Главные тезисы
- Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3003 человек.
- Продолжаются спасательные работы, но они осложняются предстоящими дождями.
- Ожидается, что осадки с 6 по 11 апреля могут усложнить спасение людей, оставшихся под завалами.
В Мьянме в результате землетрясения погибли более 3000 человек
По данным посольства Мьянмы в Японии, в результате землетрясения пострадали 4515 человек. Спасательные работы продолжаются.
В Мьянме объявили скорбь по погибшим с 31 марта по 4 апреля.
Спасательная операция может оказаться под угрозой из-за возможности дождей. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются 6-11 апреля и накроют районы, наиболее пострадавшие от землетрясения, а именно Мандалай, Сикайн и столица Нейпьидо.
Дожди могут сильно усложнить спасение людей, остающихся под завалами.
Надвигается дождь, и все еще так много людей под завалами. А в Мандалае, особенно, если начнется дождь, еще не спасенные люди утонут, даже если они выжили до этого момента.
Напомним, почти неделю назад, 28 марта, в Мьянме произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,7 балла. Подземный толчок также ощутили в Таиланде, Китае, Индии и других странах региона.
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