Самое сильное землетрясение века. В Мьянме погибли более 2 тыс человек
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Самое сильное землетрясение века. В Мьянме погибли более 2 тыс человек

Мьянма
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Источник:  CNN

31 марта стало известно о не менее 2 056 жертвах мощного землетрясения в Мьянме. Еще более 3 900 человек ранены, а 270 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Главные тезисы

  • Самое сильное землетрясение в Мьянме привело к гибели более 2 тыс. человек и ранения почти 4 тыс человек.
  • Мирные страны направляют гуманитарную и финансовую помощь Мьянме для ликвидации последствий бедствия.
  • Инфраструктура страны, поврежденная военными действиями, стала объектом еще больших разрушений из-за землетрясения, что усложняет спасательные работы.

В Мьянме из-за землетрясения погибли более 2 тыс человек

Землетрясение, всколыхнувшее Мьянму 28 марта, было одним из сильнейших землетрясений в стране за столетие.

Многие страны, в том числе США, Индия, Япония, Южная Корея, Таиланд и Сингапур, отправляют в страну свою помощь: спасателей для ликвидации последствий бедствия, гуманитарную и финансовую помощь.

Изолированное военное руководство Мьянмы пошло на редкий шаг, обратившись за международной помощью. Во время предыдущих стихийных бедствий они часто избегали таких предложений.

В Мьянме объявили недельный национальный траур из-за разрушительного землетрясения. Национальный флаг Мьянмы опустят с 31 марта по 6 апреля.

Мьянма после землетрясения

Перед спасателями стоит очень сложная задача. Ведь инфраструктура в Мьянме, значительно поврежденная боевыми действиями во время гражданской войны, испытала еще большие разрушения из-за землетрясения.

Ситуация осложняется и тем, что зона, затронутая землетрясением, охватывает районы, где с 2021 года, с тех пор как к власти пришла военная хунта, продолжаются интенсивные бои. В этих регионах отдельно действуют разные администрации — военное правительство и повстанческие группировки.

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