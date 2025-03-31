Самое сильное землетрясение века. В Мьянме погибли более 2 тыс человек

31 марта стало известно о не менее 2 056 жертвах мощного землетрясения в Мьянме. Еще более 3 900 человек ранены, а 270 до сих пор числятся пропавшими без вести.
Главные тезисы
- Самое сильное землетрясение в Мьянме привело к гибели более 2 тыс. человек и ранения почти 4 тыс человек.
- Мирные страны направляют гуманитарную и финансовую помощь Мьянме для ликвидации последствий бедствия.
- Инфраструктура страны, поврежденная военными действиями, стала объектом еще больших разрушений из-за землетрясения, что усложняет спасательные работы.
В Мьянме из-за землетрясения погибли более 2 тыс человек
Землетрясение, всколыхнувшее Мьянму 28 марта, было одним из сильнейших землетрясений в стране за столетие.
Многие страны, в том числе США, Индия, Япония, Южная Корея, Таиланд и Сингапур, отправляют в страну свою помощь: спасателей для ликвидации последствий бедствия, гуманитарную и финансовую помощь.
Изолированное военное руководство Мьянмы пошло на редкий шаг, обратившись за международной помощью. Во время предыдущих стихийных бедствий они часто избегали таких предложений.
Перед спасателями стоит очень сложная задача. Ведь инфраструктура в Мьянме, значительно поврежденная боевыми действиями во время гражданской войны, испытала еще большие разрушения из-за землетрясения.
Ситуация осложняется и тем, что зона, затронутая землетрясением, охватывает районы, где с 2021 года, с тех пор как к власти пришла военная хунта, продолжаются интенсивные бои. В этих регионах отдельно действуют разные администрации — военное правительство и повстанческие группировки.
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