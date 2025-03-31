Самое сильное землетрясение века. В Мьянме погибли более 2 тыс человек

31 марта стало известно о не менее 2 056 жертвах мощного землетрясения в Мьянме. Еще более 3 900 человек ранены, а 270 до сих пор числятся пропавшими без вести.

В Мьянме из-за землетрясения погибли более 2 тыс человек

Землетрясение, всколыхнувшее Мьянму 28 марта, было одним из сильнейших землетрясений в стране за столетие.

Многие страны, в том числе США, Индия, Япония, Южная Корея, Таиланд и Сингапур, отправляют в страну свою помощь: спасателей для ликвидации последствий бедствия, гуманитарную и финансовую помощь.

Изолированное военное руководство Мьянмы пошло на редкий шаг, обратившись за международной помощью. Во время предыдущих стихийных бедствий они часто избегали таких предложений.

В Мьянме объявили недельный национальный траур из-за разрушительного землетрясения. Национальный флаг Мьянмы опустят с 31 марта по 6 апреля. Поделиться

Мьянма после землетрясения

Перед спасателями стоит очень сложная задача. Ведь инфраструктура в Мьянме, значительно поврежденная боевыми действиями во время гражданской войны, испытала еще большие разрушения из-за землетрясения.