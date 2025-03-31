Найсильніший землетрус століття. У М’янмі загинули понад 2 тис людей

31 березня стало відомо про щонайменше 2 056 жертв потужного землетрусу у М'янмі. Ще понад 3 900 людей поранені, а 270 досі вважаються зниклими безвісти.

У М’янмі через землетрус загинуло понад 2 тис людей

Землетрус, який сколихнув Мʼянму 28 березня, був одним з найсильніших землетрусів у країні за століття.

Багато країн — зокрема США, Індія, Японія, Південна Корея, Таїланд і Сінгапур — відправляють до країни свою допомогу: рятувальників для ліквідації наслідків лиха, гуманітарну та фінансову допомогу.

Ізольоване військове керівництво Мʼянми пішло на рідкісний крок, звернувшись по міжнародну допомогу. Під час попередніх великих стихійних лих вони часто уникали таких пропозицій.

У Мʼянмі оголосили тижневу національну жалобу через руйнівний землетрус. Національний прапор Мʼянми приспустять від 31 березня до 6 квітня. Поширити

Мʼянма після землетрусу

Перед рятувальниками стоїть надзвичайно складне завдання. Адже інфраструктура в Мʼянмі, значно пошкоджена бойовими діями під час громадянської війни, зазнала ще більших руйнувань через землетрус.