Найсильніший землетрус століття. У М’янмі загинули понад 2 тис людей
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Найсильніший землетрус століття. У М’янмі загинули понад 2 тис людей

Мʼянма
Джерело:  CNN

31 березня стало відомо про щонайменше 2 056 жертв потужного землетрусу у М'янмі. Ще понад 3 900 людей поранені, а 270 досі вважаються зниклими безвісти.

Головні тези:

  • Найсильніший землетрус в М'янмі призвів до загибелі понад 2 тис людей та поранення майже 4 тис осіб.
  • Багато країн висловлюють підтримку та направляють допомогу до постраждалої країни, яка оголосила тижневу національну жалобу.
  • Інфраструктура М'янми, пошкоджена під час військових дій, стала об'єктом ще більших руйнувань через землетрус, ускладнюючи рятувальні роботи.

У М’янмі через землетрус загинуло понад 2 тис людей

Землетрус, який сколихнув Мʼянму 28 березня, був одним з найсильніших землетрусів у країні за століття.

Багато країн — зокрема США, Індія, Японія, Південна Корея, Таїланд і Сінгапур — відправляють до країни свою допомогу: рятувальників для ліквідації наслідків лиха, гуманітарну та фінансову допомогу.

Ізольоване військове керівництво Мʼянми пішло на рідкісний крок, звернувшись по міжнародну допомогу. Під час попередніх великих стихійних лих вони часто уникали таких пропозицій.

У Мʼянмі оголосили тижневу національну жалобу через руйнівний землетрус. Національний прапор Мʼянми приспустять від 31 березня до 6 квітня.

Мʼянма після землетрусу

Перед рятувальниками стоїть надзвичайно складне завдання. Адже інфраструктура в Мʼянмі, значно пошкоджена бойовими діями під час громадянської війни, зазнала ще більших руйнувань через землетрус.

Ситуація ускладнюється й тим, що зона, яку зачепив землетрус, охоплює райони, де з 2021 року, відколи до влади прийшла військова хунта, тривають інтенсивні бої. У цих регіонах окремо діють різні адміністрації — військовий уряд і повстанські угруповання.

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