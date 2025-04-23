Стамбул сколихнув потужний землетрус
Категорія
Події
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Стамбул сколихнув потужний землетрус

Стамбул сколихнув потужний землетрус
Джерело:  online.ua

23 квітня у турецькому Стамбулі стався землетрус магнітудою 6,2 балів. Його одразу відчули мешканці більшості міст Мармурового регіону. За попередніми даними, ніхто не загинув.

Головні тези:

  • Попри паніку, жертв вдалося уникнути.
  • Місцева влада закликає людей підготуватися до можливих наступних поштовхів.

Землетрус у Туреччині — перші подробиці

За словами очевидців, на стінах будівель одразу з'явилися тріщини, а найбільше були пошкоджені саме старі споруди.

Окрім мешканців Стамбулу, потужні поштовхи також відчували люди у Коджаелі, Ялові, Текірдазі, Бурсі та Сакар’ї.

Це спровокувало хвилю паніки — громадяни почали поспіхом вибігати на вулиці.

Попри те, що місцеві мешканці сильно злякалися, ніхто не постраждав.

На деяких будівлях з'явилися тріщини, а деякі старі споруди отримали пошкодження. Влада заявила, що ризик цунамі в районі Мармурового моря відсутній.

На тлі останніх подій сталося перевантаження ліній зв’язку, саме тому оператори GSM закликали людей використовувати текстові повідомлення та Інтернет-додатки для безперебійного зв’язку.

За словами мера Стамбула, наразі розпочалася оцінка збитків внаслідок землетрусу, а місцева влада готова реагувати на потреби громадян.

Досі ніхто не знає, чи був цей землетрус передвісником більш потужного.

Мешканців Стамбулу та інших міст Туреччини закликали підготуватися до можливих наступних поштовхів.

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