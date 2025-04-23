Стамбул сколихнув потужний землетрус

23 квітня у турецькому Стамбулі стався землетрус магнітудою 6,2 балів. Його одразу відчули мешканці більшості міст Мармурового регіону. За попередніми даними, ніхто не загинув.
Головні тези:
- Попри паніку, жертв вдалося уникнути.
- Місцева влада закликає людей підготуватися до можливих наступних поштовхів.
Землетрус у Туреччині — перші подробиці
За словами очевидців, на стінах будівель одразу з'явилися тріщини, а найбільше були пошкоджені саме старі споруди.
Окрім мешканців Стамбулу, потужні поштовхи також відчували люди у Коджаелі, Ялові, Текірдазі, Бурсі та Сакар’ї.
Це спровокувало хвилю паніки — громадяни почали поспіхом вибігати на вулиці.
Попри те, що місцеві мешканці сильно злякалися, ніхто не постраждав.
На тлі останніх подій сталося перевантаження ліній зв’язку, саме тому оператори GSM закликали людей використовувати текстові повідомлення та Інтернет-додатки для безперебійного зв’язку.
За словами мера Стамбула, наразі розпочалася оцінка збитків внаслідок землетрусу, а місцева влада готова реагувати на потреби громадян.
Досі ніхто не знає, чи був цей землетрус передвісником більш потужного.
Мешканців Стамбулу та інших міст Туреччини закликали підготуватися до можливих наступних поштовхів.
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