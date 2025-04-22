Єврокомісія заявила про "безпрецедентну швидкість" руху України до ЄС

Як повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, процес перевірки відповідності українського законодавства законодавству ЄС у межах перемовин про вступ відбувається зі швидкістю, безпрецедентною для Європейського Союзу.
Головні тези:
- Гійом Мерсьє наголосив на стабільному прогресі та важливості розширення ЄС у контексті української інтеграції.
- Процес скринінгу триватиме наступні 4 місяці.
Україна дедалі ближче до вступу в ЄС
За словами спікера Єврокомісії, процес розширення блоку є пріоритетним завданням для ЄК.
Він також звернув увагу на те, що Україна рухається до членства в Євросоюзі зі стабільним прогресом.
Гійом Мерсьє офіційно підтвердив, що саме Київ демонструє найбільш високу за всю історію розширення швидкість проведення скринінгу.
Як зазначив Гійом Мерсьє, це стало можливим завдяки тісній співпраці експертів Єврокомісії з українськими партнерами.
Що важливо розуміти, процес скринінгу триватиме наступні 4 місяці.
Речник ЄК звертає увагу на те, що Київ вже готовий до відкриття першого перемовного кластера "Основи" (Fundamentals), однак на цьому шляху потрібна згода усіх 27 держав-членів ЄС.
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