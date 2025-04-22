Єврокомісія заявила про "безпрецедентну швидкість" руху України до ЄС

Як повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, процес перевірки відповідності українського законодавства законодавству ЄС у межах перемовин про вступ відбувається зі швидкістю, безпрецедентною для Європейського Союзу.

Україна дедалі ближче до вступу в ЄС

За словами спікера Єврокомісії, процес розширення блоку є пріоритетним завданням для ЄК.

Він також звернув увагу на те, що Україна рухається до членства в Євросоюзі зі стабільним прогресом.

Гійом Мерсьє офіційно підтвердив, що саме Київ демонструє найбільш високу за всю історію розширення швидкість проведення скринінгу.

Наразі ми перебуваємо в процесі проведення двостороннього скринінгу за різними тематичними кластерами права ЄС… У випадку з Україною ми застосовуємо пришвидшену процедуру — скринінг відбувається з безпрецедентною швидкістю. Поширити

Як зазначив Гійом Мерсьє, це стало можливим завдяки тісній співпраці експертів Єврокомісії з українськими партнерами.

Що важливо розуміти, процес скринінгу триватиме наступні 4 місяці.

Речник ЄК звертає увагу на те, що Київ вже готовий до відкриття першого перемовного кластера "Основи" (Fundamentals), однак на цьому шляху потрібна згода усіх 27 держав-членів ЄС.