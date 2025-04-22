Еврокомиссия заявила о "беспрецедентной скорости" движения Украины в ЕС

Как сообщил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, процесс проверки соответствия украинского законодательства законодательству ЕС в рамках переговоров о вступлении происходит со скоростью, беспрецедентной для Европейского Союза.

Украина все ближе к вступлению в ЕС

По словам спикера Еврокомиссии, процесс расширения блока является приоритетной задачей ЕК.

Он также обратил внимание на то, что Украина движется к членству в Евросоюзе со стабильным прогрессом.

Гийом Мерсье официально подтвердил, что именно Киев демонстрирует наиболее высокую за всю историю расширения скорость проведения скрининга.

Сейчас мы находимся в процессе проведения двустороннего скрининга по разным тематическим кластерам права ЕС… В случае с Украиной мы применяем ускоренную процедуру — скрининг происходит с беспрецедентной скоростью. Поделиться

Как отметил Гийом Мерсье, это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству экспертов Еврокомиссии с украинскими партнерами.

Что важно понимать, процесс скрининга продлится следующие 4 месяца.

Представитель ЕК обращает внимание на то, что Киев уже готов к открытию первого переговорного кластера "Основы" (Fundamentals), однако на этом пути требуется согласие всех 27 государств-членов ЕС.