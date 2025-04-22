Еврокомиссия заявила о "беспрецедентной скорости" движения Украины в ЕС

Как сообщил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, процесс проверки соответствия украинского законодательства законодательству ЕС в рамках переговоров о вступлении происходит со скоростью, беспрецедентной для Европейского Союза.
Главные тезисы
- Гийом Мерсье отметил стабильный прогресс и важность расширения ЕС в контексте украинской интеграции.
- Процесс скрининга продлится следующие 4 месяца.
Украина все ближе к вступлению в ЕС
По словам спикера Еврокомиссии, процесс расширения блока является приоритетной задачей ЕК.
Он также обратил внимание на то, что Украина движется к членству в Евросоюзе со стабильным прогрессом.
Гийом Мерсье официально подтвердил, что именно Киев демонстрирует наиболее высокую за всю историю расширения скорость проведения скрининга.
Как отметил Гийом Мерсье, это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству экспертов Еврокомиссии с украинскими партнерами.
Что важно понимать, процесс скрининга продлится следующие 4 месяца.
Представитель ЕК обращает внимание на то, что Киев уже готов к открытию первого переговорного кластера "Основы" (Fundamentals), однако на этом пути требуется согласие всех 27 государств-членов ЕС.
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