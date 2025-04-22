Администрация Трампа тестирует руководство и политикум Украины — Чубаров

Чубаров озвучил предупреждение властям Украины

Глава Меджлиса обратил внимание на большое количество "доброжелательных месседжей" в сторону Путина и России со стороны Белого дома.

Теперь, как мне кажется, здесь я перехожу уже к предположениям, администрация Трампа тестирует руководство и политикум Украины, организуя различные вбросы на тему территориальных уступок со стороны Украины, без которых, мол, невозможно будет завершить российско-украинскую войну и достичь устойчивого мира. Рефат Чубаров Глава Меджлиса крымскотатарского народа

По словам Чубарова, Украина должна придерживаться категорического неприятия любых, даже гипотетических, предложений о территориальных уступках в обмен на мир.

Он предупредил, что в таком случае не будет ни мира, ни будущего украинского государства.

В то же время, поскольку такие провокации будут продолжаться, украинским властям и политикам следует давать жесткий отпор в каждом случае, когда за ними будут стоять реальные политики. Поделиться

Чубаров еще раз дал понять, что он и весь Меджлис отвергают любые формы признания российского контроля над Крымом — как де-факто, так и де-юре.