Администрация Трампа тестирует руководство и политикум Украины — Чубаров

По мнению главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, команда американского лидера Дональда Трампа оказалась в ловушке собственных пророссийских заявлений.
Главные тезисы
- Чубаров призывает Украину не соглашаться на территориальные уступки в обмен на мир.
- Украинским властям следует реагировать жестко на провокации, если за ними стоят реальные политики.
Чубаров озвучил предупреждение властям Украины
Глава Меджлиса обратил внимание на большое количество "доброжелательных месседжей" в сторону Путина и России со стороны Белого дома.
По словам Чубарова, Украина должна придерживаться категорического неприятия любых, даже гипотетических, предложений о территориальных уступках в обмен на мир.
Он предупредил, что в таком случае не будет ни мира, ни будущего украинского государства.
Чубаров еще раз дал понять, что он и весь Меджлис отвергают любые формы признания российского контроля над Крымом — как де-факто, так и де-юре.
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