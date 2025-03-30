Тайная атака на Крымский мост — опубликованы неожиданные подробности
Категория
Украина
Дата публикации

Тайная атака на Крымский мост — опубликованы неожиданные подробности

Что известно о тайной атаке на Крымский мост
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Источник:  The New York Times

Согласно последним изданиям The New York Times, летом 2024 года Украина тайно провела третью атаку на Крымский мост, однако она оказалась неудачной. Указано, что удар произошел в рамках секретного военного сотрудничества Киева и Вашингтона.

Главные тезисы

  • Ракеты ATACMS использовались для нанесения удара по российской инфраструктуре в оккупированном Крыму.
  • Россияне значительно усилили защиту моста, поэтому новая атака оказалась неудачной.

Что известно о тайной атаке на Крымский мост

Как удалось узнать журналистам, летом 2024 года Украина повредила Крымский мост дальнобойными ракетами ATACMS.

Согласно их данным, эта секретная операция была проведена в рамках кампании Lunar Hail ("Лунный град"), которую совместно разработали Украина и США.

Эта операция предусматривала удары по российской инфраструктуре в оккупированном Крыму.

Сначала Вашингтон не разрешал Украине атаковать Крымский мост американскими ракетами, однако со временем все же согласился.

Планировалось, что ATACMS ударят по уязвимым промежуткам моста, а морские беспилотники взорвутся у опор моста, но россияне усилили защиту опор. После этого украинские военные предложили атаковать только ракетами ATACMS. Американские чиновники возражали, утверждая, что ракеты не дадут надежного результата, поэтому нужно или подождать, или отказаться от удара.

Однако когда атака все-таки произошла — запланированный удар нанес минимальный ущерб объекту.

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