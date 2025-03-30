Тайная атака на Крымский мост — опубликованы неожиданные подробности

Согласно последним изданиям The New York Times, летом 2024 года Украина тайно провела третью атаку на Крымский мост, однако она оказалась неудачной. Указано, что удар произошел в рамках секретного военного сотрудничества Киева и Вашингтона.
Главные тезисы
- Ракеты ATACMS использовались для нанесения удара по российской инфраструктуре в оккупированном Крыму.
- Россияне значительно усилили защиту моста, поэтому новая атака оказалась неудачной.
Что известно о тайной атаке на Крымский мост
Как удалось узнать журналистам, летом 2024 года Украина повредила Крымский мост дальнобойными ракетами ATACMS.
Согласно их данным, эта секретная операция была проведена в рамках кампании Lunar Hail ("Лунный град"), которую совместно разработали Украина и США.
Эта операция предусматривала удары по российской инфраструктуре в оккупированном Крыму.
Сначала Вашингтон не разрешал Украине атаковать Крымский мост американскими ракетами, однако со временем все же согласился.
Однако когда атака все-таки произошла — запланированный удар нанес минимальный ущерб объекту.
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