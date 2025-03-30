Тайная атака на Крымский мост — опубликованы неожиданные подробности

Планировалось, что ATACMS ударят по уязвимым промежуткам моста, а морские беспилотники взорвутся у опор моста, но россияне усилили защиту опор. После этого украинские военные предложили атаковать только ракетами ATACMS. Американские чиновники возражали, утверждая, что ракеты не дадут надежного результата, поэтому нужно или подождать, или отказаться от удара.