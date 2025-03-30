Таємна атака на Кримський міст — опубліковані неочікувані подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації

Таємна атака на Кримський міст — опубліковані неочікувані подробиці

Що відомо про таємну атаку на Кримський міст
Джерело:  The New York Times

Згідно з останніми видання The New York Times, влітку 2024 року Україна таємно провела третю атаку на Кримський міст, однак вона виявилася невдалою. Вказано, що удар відбувся в межах секретної військової співпраці Києва та Вашингтона.

Головні тези:

  • Ракети ATACMS використовувалися для завдання удару по російській інфраструктурі в окупованому Криму.
  • Росіяни значно посилили захист мосту, тому нова атака виявилася невдалою.

Що відомо про таємну атаку на Кримський міст

Як вдалося дізнатися журналістам, літом 2024 року Україна пошкодила Кримський міст далекобійними ракетами ATACMS.

Згідно з їхніми даними, цю секретну операцію провели в межах кампанії Lunar Hail ("Місячний град"), яку спільно розробили Україна та США.

Ця операція передбачала удари по російській інфраструктурі в окупованому Криму.

Спочатку Вашингтон не дозволяв Україні атакувати Кримський міст американськими ракетами, однак згодом все-таки погодився.

Планувалося, що ATACMS вдарять по вразливих проміжках мосту, а морські безпілотники вибухнуть біля опор мосту, але росіяни посилили захист опор. Після цього українські військові запропонували атакувати тільки ракетами ATACMS. Американські чиновники заперечували, стверджуючи, що ракети не дадуть надійного результату, тож треба або почекати, або відмовитися від удару.

Однак коли атака все-таки відбулася — запланований удар завдав мінімальної шкоди об'єкту.

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