Таємна атака на Кримський міст — опубліковані неочікувані подробиці

Планувалося, що ATACMS вдарять по вразливих проміжках мосту, а морські безпілотники вибухнуть біля опор мосту, але росіяни посилили захист опор. Після цього українські військові запропонували атакувати тільки ракетами ATACMS. Американські чиновники заперечували, стверджуючи, що ракети не дадуть надійного результату, тож треба або почекати, або відмовитися від удару.