Адміністрація Трампа тестує керівництво й політикум України — Чубаров

Чубаров озвучив попередження владі України

Очільника Меджлісу звернув увагу на велику кількість “доброзичливих меседжів” у бік Путіна й Росії з боку Білого дому.

Тепер, як мені здається, тут я переходжу вже до припущень, адміністрація Трампа тестує керівництво й політикум України, організовуючи різні вкидання на тему територіальних поступок з боку України без яких, мовляв, неможливо буде завершити російсько-українську війну і досягти стійкого миру. Рефат Чубаров Голова Меджлісу кримськотатарського народу

За словами Чубарова, Україна повинна притримуватися категоричного неприйняття будь-яких, навіть гіпотетичних, пропозицій про територіальні поступки в обмін на мир.

Він попередив, що в такому разі не буде ні миру, ні майбутнього української держави.

Водночас, оскільки такі провокації продовжуватимуться, українській владі й політикам слід давати жорстку відсіч у кожному випадку, коли за ними стоятимуть реальні політики. Поширити

Чубаров вкотре дав зрозуміти, що він та увесь Меджліс відкидають будь-які форми визнання російського контролю над Кримом — як де-факто, так і де-юре.