Адміністрація Трампа тестує керівництво й політикум України — Чубаров

На переконання очільника Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, команда американського лідера Дональда Трампа опинилася в пастці власних проросійських заяв.
Головні тези:
- Чубаров закликає Україну не погоджуватися на територіальні поступки в обмін на мир.
- Українській владі слід реагувати жорстко на провокації, якщо за ними стоять реальні політики.
Чубаров озвучив попередження владі України
Очільника Меджлісу звернув увагу на велику кількість “доброзичливих меседжів” у бік Путіна й Росії з боку Білого дому.
За словами Чубарова, Україна повинна притримуватися категоричного неприйняття будь-яких, навіть гіпотетичних, пропозицій про територіальні поступки в обмін на мир.
Він попередив, що в такому разі не буде ні миру, ні майбутнього української держави.
Чубаров вкотре дав зрозуміти, що він та увесь Меджліс відкидають будь-які форми визнання російського контролю над Кримом — як де-факто, так і де-юре.
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