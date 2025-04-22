Адміністрація Трампа тестує керівництво й політикум України — Чубаров
Категорія
Політика
Дата публікації

Адміністрація Трампа тестує керівництво й політикум України — Чубаров

Чубаров
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Джерело:  Радіо Свобода

На переконання очільника Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, команда американського лідера Дональда Трампа опинилася в пастці власних проросійських заяв.

Головні тези:

  • Чубаров закликає Україну не погоджуватися на територіальні поступки в обмін на мир.
  • Українській владі слід реагувати жорстко на провокації, якщо за ними стоять реальні політики.

Чубаров озвучив попередження владі України

Очільника Меджлісу звернув увагу на велику кількість “доброзичливих меседжів” у бік Путіна й Росії з боку Білого дому.

Тепер, як мені здається, тут я переходжу вже до припущень, адміністрація Трампа тестує керівництво й політикум України, організовуючи різні вкидання на тему територіальних поступок з боку України без яких, мовляв, неможливо буде завершити російсько-українську війну і досягти стійкого миру.

Рефат Чубаров

Рефат Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу

За словами Чубарова, Україна повинна притримуватися категоричного неприйняття будь-яких, навіть гіпотетичних, пропозицій про територіальні поступки в обмін на мир.

Він попередив, що в такому разі не буде ні миру, ні майбутнього української держави.

Водночас, оскільки такі провокації продовжуватимуться, українській владі й політикам слід давати жорстку відсіч у кожному випадку, коли за ними стоятимуть реальні політики.

Чубаров вкотре дав зрозуміти, що він та увесь Меджліс відкидають будь-які форми визнання російського контролю над Кримом — як де-факто, так і де-юре.

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