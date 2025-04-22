У Путина придумали новое условие для переговоров с Украиной

Страна-агрессорка Россия утверждает, что, мол, готова начать переговоры с командой украинского лидера Владимира Зеленского по завершению войны при условии, что Украина снимет юридически преграды на пути контактов между странами.
Главные тезисы
- Москва выдвигает все большее количество условий для старта переговоров.
- Украинский лидер Владимир Зеленский предложил России остановить дальнобойные удары.
Кремль продолжает делать вид, что готов к переговорам
С заявлением по этому поводу выступил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.
На этом фоне представитель российского диктатора в очередной раз начал утверждать, что Путин якобы "много раз говорил о своей готовности решать вопросы путем переговоров".
Что важно понимать, вечером 20 апреля, когда заканчивалось пасхальное перемирие, объявленное Путиным, украинский лидер Владимир Зеленский предложил России отказаться от дальнобойных дроновых и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре на 30 суток с возможностью продления.
Президент Украины обратил внимание на то, что российские захватчики не сдержали своего обещания тишины по всем основным направлениям фронта, однако не было воздушных тревог.
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