У Путина придумали новое условие для переговоров с Украиной

Страна-агрессорка Россия утверждает, что, мол, готова начать переговоры с командой украинского лидера Владимира Зеленского по завершению войны при условии, что Украина снимет юридически преграды на пути контактов между странами.

Кремль продолжает делать вид, что готов к переговорам

С заявлением по этому поводу выступил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

При желании и открытости украинской стороны наверняка должны быть предприняты какие-то шаги для того, чтобы юридически расчистить эти препятствия на пути таких контактов, если есть такая готовность. Дмитрий Песков Спикер Кремля

На этом фоне представитель российского диктатора в очередной раз начал утверждать, что Путин якобы "много раз говорил о своей готовности решать вопросы путем переговоров".

Вчерашние слова президента об обсуждении моратория на удары по гражданским объектам — еще одно повторение этой готовности, — цинично солгал Песков. Поделиться

Что важно понимать, вечером 20 апреля, когда заканчивалось пасхальное перемирие, объявленное Путиным, украинский лидер Владимир Зеленский предложил России отказаться от дальнобойных дроновых и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре на 30 суток с возможностью продления.