У Путина придумали новое условие для переговоров с Украиной
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Политика
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У Путина придумали новое условие для переговоров с Украиной

Кремль продолжает делать вид, что готов к переговорам
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Источник:  online.ua

Страна-агрессорка Россия утверждает, что, мол, готова начать переговоры с командой украинского лидера Владимира Зеленского по завершению войны при условии, что Украина снимет юридически преграды на пути контактов между странами.

Главные тезисы

  • Москва выдвигает все большее количество условий для старта переговоров.
  • Украинский лидер Владимир Зеленский предложил России остановить дальнобойные удары.

Кремль продолжает делать вид, что готов к переговорам

С заявлением по этому поводу выступил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

При желании и открытости украинской стороны наверняка должны быть предприняты какие-то шаги для того, чтобы юридически расчистить эти препятствия на пути таких контактов, если есть такая готовность.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

На этом фоне представитель российского диктатора в очередной раз начал утверждать, что Путин якобы "много раз говорил о своей готовности решать вопросы путем переговоров".

Вчерашние слова президента об обсуждении моратория на удары по гражданским объектам — еще одно повторение этой готовности, — цинично солгал Песков.

Что важно понимать, вечером 20 апреля, когда заканчивалось пасхальное перемирие, объявленное Путиным, украинский лидер Владимир Зеленский предложил России отказаться от дальнобойных дроновых и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре на 30 суток с возможностью продления.

Президент Украины обратил внимание на то, что российские захватчики не сдержали своего обещания тишины по всем основным направлениям фронта, однако не было воздушных тревог.

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