Країна-агресорка Росія стверджує, що, мовляв, готова розпочати перемовини з командою українського лідера Володимира Зеленського щодо завершення війни за умови, якщо Україна зніме юридично перепони на шляху контактів між країнами.

Кремль продовжує вдавати, що готовий до переговорів

З заявою з цього приводу виступив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

При бажанні і відкритості української сторони, напевно, повинні бути вжиті якісь кроки для того, щоб юридично розчистити ці перепони на шляху таких контактів, якщо є така готовність. Дмитро Пєсков Речник Кремля

На цьому тлі представник російського диктатора вкотре почав стверджувати, що Путін нібито "багато разів говорив про свою готовність вирішувати питання шляхом переговорів".

Вчорашні слова президента про обговорення мораторію на удари по цивільних об’єктах — ще одне повторення цієї готовності, — цинічно збрехав Пєсков. Поширити

Що важливо розуміти, ввечері 20 квітня, коли закінчувалося "великоднє перемир’я", оголошене Путіним, український лідер Володимир Зеленський запропонував Росії відмовитися від далекобійних дронових та ракетних ударів по цивільній інфраструктурі на 30 діб із можливістю продовження.