У Путіна вигадали нову умову для переговорів з Україною

Країна-агресорка Росія стверджує, що, мовляв, готова розпочати перемовини з командою українського лідера Володимира Зеленського щодо завершення війни за умови, якщо Україна зніме юридично перепони на шляху контактів між країнами.
Головні тези:
- Москва висуває дедалі більше умов для старту перемовин.
- Український лідер Володимир Зеленський запропонував Росії зупинити далекобійні удари.
Кремль продовжує вдавати, що готовий до переговорів
З заявою з цього приводу виступив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.
На цьому тлі представник російського диктатора вкотре почав стверджувати, що Путін нібито "багато разів говорив про свою готовність вирішувати питання шляхом переговорів".
Що важливо розуміти, ввечері 20 квітня, коли закінчувалося "великоднє перемир’я", оголошене Путіним, український лідер Володимир Зеленський запропонував Росії відмовитися від далекобійних дронових та ракетних ударів по цивільній інфраструктурі на 30 діб із можливістю продовження.
Президент України звернув увагу на те, що російські загарбники не дотрималися своєї обіцянки тиші на всіх основних напрямках фронту, проте не було повітряних тривог.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-