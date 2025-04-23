Deep State і Культурні сили представили інтерактивну мапу до річниці звільнення Криму від більшовиків

Аналітичний OSINT-проєкт Deep State об'єднав зусилля з платформою Культурні сили задля створення інтерактивної мапи, яку присвятили звільненню Криму від більшовиків у квітні 1918 року силами армії УНР під проводом полковника Петра Болбочана. Головна мета цього проєкту — нагадати українцям та світу про героїчні сторінки української боротьби за незалежність і зробити їх доступними для широкої аудиторії.

Місія нового проєкту Deep State та Культурних сил

У карту Deep State інтегровано події кінця квітня 1918 року.

Користувачі можуть переглядати перебіг Кримської операції по днях, стежити за маршрутом просування Запорізького корпусу, а також ознайомитися з архівними картами й посиланнями на першоджерела.

З заявою з цього приводу виступив Роман Погорілий — співзасновник проєкту Deep State.

Він нагадав про те, що на сторінках української історії є багато видатних подій та людей: про них важливо пам'ятати та передавати наступним поколінням, щоб вони зростали на усвідомленні того, ким вони є.

В усі часи шукали креативний підхід, щоб показати ці всі події з цікавої сторони та привернути як можна більше уваги, тож сподіваємося, цей проєкт внесе різноманіття та інтерес до однієї з найвидатніших операцій української армії — походу на Крим під керівництвом Петра Болбочана, щоб пишатися і насолоджуватися міццю і силою наших військових, — наголосив Погорілий. Поширити

Інтерактивна мапа дає можливість переосмислити національну історію через призму успіхів, а не лише трагедій.

Проєкт також буде корисним для освітніх і наукових ініціатив, адже історичні перемоги формують фундамент сучасної ідентичності.

Ми маємо пам’ятати не тільки подвиг героїв Крут, але й те, що та війна — перша радянсько-українська — закінчилась перемогою України, створенням санітарних зон на Курщині та Вороніжчині, підняттям українських стягів над Білгородом, Таганрогом і Ростовом. І те, що кремлівська “руzzкая вєсна” 2014-го — це бліда копія “Української весни” 1918-го, із рішучим проривом Запорізького корпусу армії УНР на Донбас і в Крим. Меморіалізації заслуговують і автори цих перемог — Олександр Натієв, Костянтин Прісовський і Петро Болбочан, — вважає учасник Культурних сил, к.і.н. Іван Дерейко. Поширити

Що важливо розуміти, саме Петро Болбочан — ключова постать Визвольних змагань 1917-1921 років. Професійний військовик, учасник Першої світової війни, кавалер орденів св. Анни та св. Станіслава, активний діяч руху з українізації російської армії, він був також одним із найуспішніших полководців Української Народної Республіки доби Центральної Ради.

Петро Болбочан (Фото: DeepStateUA)

Вершиною його воєнного мистецтва, а заразом й однією з найбільших перемог армії УНР стала Кримська операція у квітні 1918 року. У союзі із кайзерівською армією та кримськотатарськими повстанцями Болбочан першим визволив Сімферополь від більшовиків, що узурпували там владу, та спричинився до підняття Чорноморським флотом українських прапорів.

До приєднання Криму до України залишався один крок — і немає жодної вини українських солдат, що його не було зроблено. Між володінням Кримом і союзом із Німеччиною український уряд обрав останнє.

За словами історика Сергія Громенка, навіть в білогвардійський мемуарній літературі, тобто в середовищі, яке було ворожим до української незалежності, є згадки про те, як у Феодосії та Керчі, очікуючи українські війська, місцеве населення виходило на вулиці з прапорами та портретами Тараса Шевченка.