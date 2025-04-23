Deep State и Культурные силы представили интерактивную карту к годовщине освобождения Крыма от большевиков

Аналитический OSINT-проект Deep State объединил усилия с платформой Культурные силы для создания интерактивной карты, посвященной освобождению Крыма от большевиков в апреле 1918 года силами армии УНР под руководством полковника Петра Болбочана. Главная цель этого проекта — напомнить украинцам и миру о героических страницах украинской борьбы за независимость и сделать их доступными широкой аудитории.

Миссия нового проекта Deep State и Культурных сил

В карту Deep State интегрированы события конца апреля 1918 года.

Пользователи могут просматривать ход Крымской операции по дням, следить за маршрутом продвижения Запорожского корпуса, а также ознакомиться с архивными картами и ссылками на первоисточники.

С заявлением по этому поводу выступил Роман Погорелый — соучредитель проекта Deep State.

Он напомнил о том, что на страницах украинской истории много выдающихся событий и людей: о них важно помнить и передавать следующим поколениям, чтобы они росли с осознанием того, кем они являются.

Во все времена искали креативный подход, чтобы показать все эти события с интересной стороны и привлечь как можно больше внимания, поэтому надеемся, этот проект внесет разнообразие и интерес к одной из самых выдающихся операций украинской армии — походу на Крым под руководством Петра Болбочана, чтобы гордиться и наслаждаться нашей силой. Поделиться

Интерактивная карта позволяет переосмыслить национальную историю через призму успехов, а не только трагедий.

Проект также будет полезен образовательным и научным инициативам, ведь исторические победы формируют фундамент современной идентичности.

Мы должны помнить не только подвиг героев Крут, но и то, что война — первая советско-украинская — закончилась победой Украины, созданием санитарных зон на Курщине и Воронежчине, поднятием украинских флагов над Белгородом, Таганрогом и Ростовом. И то, что кремлевская руzzская весна 2014-го — это бледная копия Украинской весны 1918-го, с решительным прорывом Запорожского корпуса армии УНР на Донбасс и в Крым. Мемориализации заслуживают и авторы этих побед — Александр Натиев, Константин Присовский и Петр Болбочан, — считает участник Культурных сил, к.и.н. Иван Дерейко. Поделиться

Что важно понимать, именно Петр Болбочан — ключевая фигура Освободительной борьбы 1917-1921 годов. Профессиональный военный, участник Первой мировой войны, кавалер орденов св. Анны и св. Станислава, активный деятель движения по украинизации российской армии, был также одним из самых успешных полководцев Украинской Народной Республики времен Центральной Рады.

Петр Болбочан (Фото: DeepStateUA)

Вершиной его военного искусства, а заодно и одной из величайших побед армии УНР стала Крымская операция в апреле 1918 года. В союзе с кайзеровской армией и крымскотатарскими повстанцами Болбочан первым освободил Симферополь от узурпировавших там власть большевиков и привел к поднятию Черноморским флотом украинских флагов.

До присоединения Крыма к Украине оставался один шаг — и нет ни одной вины украинских солдат, что он не был сделан. Между владением Крымом и союзом с Германией украинское правительство выбрало последнее.

По словам историка Сергея Громенко, даже в белогвардейской мемуарной литературе, то есть в среде, которая была враждебна украинской независимости, есть упоминания о том, как в Феодосии и Керчи, ожидая украинские войска, местное население выходило на улицы с флагами и портретами Тараса Шевченко.