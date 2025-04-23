Deep State и Культурные силы представили интерактивную карту к годовщине освобождения Крыма от большевиков

Аналитический OSINT-проект Deep State объединил усилия с платформой Культурные силы для создания интерактивной карты, посвященной освобождению Крыма от большевиков в апреле 1918 года силами армии УНР под руководством полковника Петра Болбочана. Главная цель этого проекта — напомнить украинцам и миру о героических страницах украинской борьбы за независимость и сделать их доступными широкой аудитории.
Главные тезисы
- Интерактивная карта позволяет подробнее изучать ход Крымской операции.
- Проект важен для мемориализации побед украинской армии и формирования национальной идентичности через призму исторических событий.
- Петр Болбочан – ключевая фигура Освободительной борьбы 1917-1921 годов.
Миссия нового проекта Deep State и Культурных сил
В карту Deep State интегрированы события конца апреля 1918 года.
Пользователи могут просматривать ход Крымской операции по дням, следить за маршрутом продвижения Запорожского корпуса, а также ознакомиться с архивными картами и ссылками на первоисточники.
С заявлением по этому поводу выступил Роман Погорелый — соучредитель проекта Deep State.
Он напомнил о том, что на страницах украинской истории много выдающихся событий и людей: о них важно помнить и передавать следующим поколениям, чтобы они росли с осознанием того, кем они являются.
Интерактивная карта позволяет переосмыслить национальную историю через призму успехов, а не только трагедий.
Проект также будет полезен образовательным и научным инициативам, ведь исторические победы формируют фундамент современной идентичности.
Что важно понимать, именно Петр Болбочан — ключевая фигура Освободительной борьбы 1917-1921 годов. Профессиональный военный, участник Первой мировой войны, кавалер орденов св. Анны и св. Станислава, активный деятель движения по украинизации российской армии, был также одним из самых успешных полководцев Украинской Народной Республики времен Центральной Рады.
Вершиной его военного искусства, а заодно и одной из величайших побед армии УНР стала Крымская операция в апреле 1918 года. В союзе с кайзеровской армией и крымскотатарскими повстанцами Болбочан первым освободил Симферополь от узурпировавших там власть большевиков и привел к поднятию Черноморским флотом украинских флагов.
До присоединения Крыма к Украине оставался один шаг — и нет ни одной вины украинских солдат, что он не был сделан. Между владением Крымом и союзом с Германией украинское правительство выбрало последнее.
По словам историка Сергея Громенко, даже в белогвардейской мемуарной литературе, то есть в среде, которая была враждебна украинской независимости, есть упоминания о том, как в Феодосии и Керчи, ожидая украинские войска, местное население выходило на улицы с флагами и портретами Тараса Шевченко.
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