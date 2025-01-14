Крым — это не Россия. Иран официально меняет свою позицию

Как удалось узнать журналистам, новые власти Ирана отказались признать украинский Крым и другие оккупированные территории российскими в новом Договоре о всеобъемлющем партнерстве.
Главные тезисы
- Договор между Россией и Ираном содержит 47 статей и включает различные сферы сотрудничества.
- Новые власти Ирана утверждают, что осуждают военные конфликты в мире, в том числе и войну России против Украины.
- Официальный Тегеран не признает оккупированные территории Украины российскими.
Что известно о новом договоре России и Ирана
Согласно данным издания Middle East Eye, именно пункт о территориальной целостности — одно из ключевых положений этого документа.
Для официального Тегерана он очень важен, учитывая споры с ОАЭ по поводу островов в Персидском заливе — их Иран контролирует с 1971 года.
Более того, указано, что Россия и Иран обязуются противостоять незаконным экстерриториальным санкциям, в том числе и санкциям Штатов, и поддерживать друг друга на международных форумах.
Как удалось узнать журналистам, в общей сложности в соглашении 47 статей.
В центре внимания — обучение военных специалистов и реализация совместных инициатив.
Новая позиция Ирана по отношению к Украине
Следует отметить, что ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что его страна не признает Крым, а также оккупированные части Донецкой и Луганской областей территорией России.
Он также пообещал, что официальный Тегеран выступит за соблюдение международного права и территориальной целостности всех стран.
По его словам, Иран осуждает военные конфликты в Сирии, Палестине, Афганистане, Ираке и также выступает "против войны и перемещения людей" в Украине.
Что важно понимать, этот проект договора прошел "20-30 раундов" переговоров. Весь процесс продолжался примерно 4-5 лет.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-