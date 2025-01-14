Крим — це не Росія. Іран офіційно змінює свою позицію

Як вдалося дізнатися журналістам, нова влада Ірану відмовилася визнати український Крим та інші окуповані території російськими у новому Договорі про всеосяжне партнерство.
Головні тези:
- Договір між Росією та Іраном містить 47 статей та охоплює різні сфери співпраці.
- Нова влада Ірану стверджує, що засуджує військові конфлікти у світі, зокрема й війну Росії проти України.
- Офіційний Тегеран не визнає окуповані території України російськими.
Що відомо про новий договір Росії та Ірану
Згідно з даними видання Middle East Eye, саме пункт про територіальну цілісність — один із ключових положень цього документу.
Для офіційного Тегерана він є дуже важливим, враховуючи суперечки з ОАЕ щодо островів у Перській затоці — їх Іран контролює з 1971 року.
Ба більше, вказано, що Росія та Іран зобов'язуються протистояти незаконним екстериторіальним санкціям, зокрема й санкціям Штатів, і підтримувати одна одну на міжнародних форумах.
Як вдалося дізнатися журналістам, загалом в угоді 47 статей. Йдеться про різні сфери "всеосяжного співробітництва — від кібербезпеки та мирної ядерної енергетики до боротьби з тероризмом та оборонних питань.
У центрі уваги — навчання військових фахівців і реалізація спільних ініціатив.
Нова позиція Ірану щодо України
Варто зазначити, що раніше глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян заявив, що його країна не визнає Крим, а також окуповані частини Донецької і Луганської областей територією Росії.
Він також пообіцяв, що офіційний Тегеран буде виступати за дотримання міжнародного права і територіальної цілісності всіх країн.
За його словами, Іран засуджує військові конфлікти в Сирії, Палестині, Афганістані, Іраку і так само виступає "проти війни та переміщення людей" в Україні.
Що важливо розуміти, цей проєкт договору пройшов "20-30 раундів" переговорів. Весь процес тривав приблизно 4-5 років.
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