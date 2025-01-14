Крим — це не Росія. Іран офіційно змінює свою позицію
Категорія
Політика
Дата публікації

Крим — це не Росія. Іран офіційно змінює свою позицію

Масуд Пезешкіан
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Джерело:  online.ua

Як вдалося дізнатися журналістам, нова влада Ірану відмовилася визнати український Крим та інші окуповані території російськими у новому Договорі про всеосяжне партнерство.

Головні тези:

  • Договір між Росією та Іраном містить 47 статей та охоплює різні сфери співпраці.
  • Нова влада Ірану стверджує, що засуджує військові конфлікти у світі, зокрема й війну Росії проти України.
  • Офіційний Тегеран не визнає окуповані території України російськими.

Що відомо про новий договір Росії та Ірану

Згідно з даними видання Middle East Eye, саме пункт про територіальну цілісність — один із ключових положень цього документу.

Для офіційного Тегерана він є дуже важливим, враховуючи суперечки з ОАЕ щодо островів у Перській затоці — їх Іран контролює з 1971 року.

Ба більше, вказано, що Росія та Іран зобов'язуються протистояти незаконним екстериторіальним санкціям, зокрема й санкціям Штатів, і підтримувати одна одну на міжнародних форумах.

Як вдалося дізнатися журналістам, загалом в угоді 47 статей.  Йдеться про різні сфери "всеосяжного співробітництва — від кібербезпеки та мирної ядерної енергетики до боротьби з тероризмом та оборонних питань.

У центрі уваги — навчання військових фахівців і реалізація спільних ініціатив.

Також у документі є пункт, який забороняє обом сторонам підтримувати агресорів один проти одного, а також дозволяти використовувати територію однієї сторони договору для атак на іншу сторону.

Нова позиція Ірану щодо України

Варто зазначити, що раніше глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян заявив, що його країна не визнає Крим, а також окуповані частини Донецької і Луганської областей територією Росії.

Він також пообіцяв, що офіційний Тегеран буде виступати за дотримання міжнародного права і територіальної цілісності всіх країн.

Незважаючи на добрі відносини між Тегераном і Москвою, Іран не визнає анексію Криму та інших територій України, — наголосив іранський дипломат.

За його словами, Іран засуджує військові конфлікти в Сирії, Палестині, Афганістані, Іраку і так само виступає "проти війни та переміщення людей" в Україні.

Що важливо розуміти, цей проєкт договору пройшов "20-30 раундів" переговорів. Весь процес тривав приблизно 4-5 років.

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