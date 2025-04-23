У Росії почалися проблеми через зрив мирних перемовин у Лондоні

Вранці 23 квітня стало відомо, що новий раунд мирних переговорів щодо завершення війни Росії проти України, який мав відбутися у Лондоні, неочікувано скасували. Це стало новим ударом для рубля та російських ринків.

Що відомо про ситуацію у Росії

Вкрай чутливо на останні події у Лондоні відреагували російський фондовий і валютний ринки.

Вони почали різко просідати на торгах після звістки про те, що переговори щодо перемир'я в Україні вирішили неочікувано перенести.

Аналітики звертають увагу на те, що курс долара на Форексі виріс на 1,5%, до 82,71 рубля.

Ба більше, вказано, що на російському міжбанківському ринку він піднімався до 83,1 рубля — найвищого рівня за тиждень.

Євро подорожчав до рубля на 2,2%, до 94,5 рубля, а курс юаня на Мосбіржі збільшився на 2% — до 11,35 рубля, і також встановив тижневий максимум. Поширити

Не можна також ігнорувати той факт, що індекс Московської біржі опускався до 2900 пунктів.

Під удар також потрапили акції "Газпрому", адже вони просіли в ціні на 3,2%, Ощадбанку — на 1,5%, ВТБ — на 3,1%, "Роснефти" — на 2,9%.

Як зазначають аналітики, понад 3% втратив у ціні "Аерофлот".