Венс заговорив про обмін територіями між Україною та РФ

Команда американського лідера Дональда Трампа запропонували Києву та Москві мирну угоду, яка передбачає обмін деякими територіями та замороження бойових дій приблизно на поточних лініях зіткнення.
Головні тези:
- За словами віцепрезидента США, обидві сторони повинні відмовитися від деяких територій і зупинити бойові дії для побудови кращого майбутнього.
- Команда Трампа погрожує, що вийде з переговорного процесу щодо завершення війни.
Що США пропонують Україні та РФ
Про пропозицію Штатів Києву та Москві розповів віцепрезидент США Джей Ді Венс .
Він почав стверджувати, що обом сторонам війни доведеться відмовитися від деяких територій, які кожна з країн контролює наразі.
За словами Венса, існує висока ймовірність того, що лінія розмежування не буде точно збігатися з поточною лінією фронту.
На переконання віцепрезидента США, для того щоб зупинити кровопролиття, обидві сторони повинні "скласти зброю, заморозити цю справу і приступити до реального будівництва кращої Росії і кращої України".
Нові заяви Венса пролунали на тлі гучного попередження з боку президента США Дональда Трампа.
Американський лідер попередив, що вийде з переговорного процесу щодо завершення війни, якщо Київ та Москва не погодяться на його умови.
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