Венс заговорив про обмін територіями між Україною та РФ

Команда американського лідера Дональда Трампа запропонували Києву та Москві мирну угоду, яка передбачає обмін деякими територіями та замороження бойових дій приблизно на поточних лініях зіткнення.

Що США пропонують Україні та РФ

Про пропозицію Штатів Києву та Москві розповів віцепрезидент США Джей Ді Венс .

Він почав стверджувати, що обом сторонам війни доведеться відмовитися від деяких територій, які кожна з країн контролює наразі.

Доведеться провести деякі територіальні обміни. Джей Ді Венс Віцепрезидент США

За словами Венса, існує висока ймовірність того, що лінія розмежування не буде точно збігатися з поточною лінією фронту.

Нинішні лінії, десь поруч із ними, — ось де зрештою, я думаю, будуть проходити нові лінії конфлікту, — додав він. Поширити

На переконання віцепрезидента США, для того щоб зупинити кровопролиття, обидві сторони повинні "скласти зброю, заморозити цю справу і приступити до реального будівництва кращої Росії і кращої України".

Нові заяви Венса пролунали на тлі гучного попередження з боку президента США Дональда Трампа.