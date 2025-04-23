Венс заговорив про обмін територіями між Україною та РФ
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Політика
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Венс заговорив про обмін територіями між Україною та РФ

Венс
Джерело:  Bloomberg

Команда американського лідера Дональда Трампа запропонували Києву та Москві мирну угоду, яка передбачає обмін деякими територіями та замороження бойових дій приблизно на поточних лініях зіткнення.

Головні тези:

  • За словами віцепрезидента США, обидві сторони повинні відмовитися від деяких територій і зупинити бойові дії для побудови кращого майбутнього.
  • Команда Трампа погрожує, що вийде з переговорного процесу щодо завершення війни.

Що США пропонують Україні та РФ

Про пропозицію Штатів Києву та Москві розповів віцепрезидент США Джей Ді Венс .

Він почав стверджувати, що обом сторонам війни доведеться відмовитися від деяких територій, які кожна з країн контролює наразі.

Доведеться провести деякі територіальні обміни.

Джей Ді Венс

Джей Ді Венс

Віцепрезидент США

За словами Венса, існує висока ймовірність того, що лінія розмежування не буде точно збігатися з поточною лінією фронту.

Нинішні лінії, десь поруч із ними, — ось де зрештою, я думаю, будуть проходити нові лінії конфлікту, — додав він.

На переконання віцепрезидента США, для того щоб зупинити кровопролиття, обидві сторони повинні "скласти зброю, заморозити цю справу і приступити до реального будівництва кращої Росії і кращої України".

Нові заяви Венса пролунали на тлі гучного попередження з боку президента США Дональда Трампа.

Американський лідер попередив, що вийде з переговорного процесу щодо завершення війни, якщо Київ та Москва не погодяться на його умови.

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