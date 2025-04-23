Вэнс заговорил об обмене территориями между Украиной и РФ

Команда американского лидера Дональда Трампа предложила Киеву и Москве мирное соглашение, предусматривающее обмен некоторыми территориями и заморозку боевых действий примерно на текущих линиях столкновения.

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О предложении Штатов Киеву и Москве рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он начал утверждать, что обеим сторонам войны придется отказаться от некоторых территорий, которые каждая из стран контролирует.

Придется провести некоторые территориальные обмены. Джей Ди Вэнс Вице-президент США

По словам Венса, существует высокая вероятность того, что линия разграничения не будет точно совпадать с текущей линией фронта.

Нынешние линии, где-то рядом с ними, вот где в конце концов, я думаю, будут проходить новые линии конфликта, — добавил он. Поделиться

По убеждению вице-президента США, для того чтобы остановить кровопролитие, обе стороны должны "сложить оружие, заморозить это дело и приступить к реальному строительству лучшей России и лучшей Украины".

Новые заявления Венса раздались на фоне громкого предупреждения со стороны президента США Дональда Трампа.