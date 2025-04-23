Вэнс заговорил об обмене территориями между Украиной и РФ

Команда американского лидера Дональда Трампа предложила Киеву и Москве мирное соглашение, предусматривающее обмен некоторыми территориями и заморозку боевых действий примерно на текущих линиях столкновения.
Главные тезисы
- По словам вице-президента США, обе стороны должны отказаться от некоторых территорий и остановить боевые действия для построения лучшего будущего.
- Команда Трампа угрожает, что выйдет из переговорного процесса по завершению войны.
Что США предлагают Украине и РФ
О предложении Штатов Киеву и Москве рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Он начал утверждать, что обеим сторонам войны придется отказаться от некоторых территорий, которые каждая из стран контролирует.
По словам Венса, существует высокая вероятность того, что линия разграничения не будет точно совпадать с текущей линией фронта.
По убеждению вице-президента США, для того чтобы остановить кровопролитие, обе стороны должны "сложить оружие, заморозить это дело и приступить к реальному строительству лучшей России и лучшей Украины".
Новые заявления Венса раздались на фоне громкого предупреждения со стороны президента США Дональда Трампа.
Американский лидер предупредил, что выйдет из переговорного процесса по завершению войны, если Киев и Москва не согласятся с его условиями.
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