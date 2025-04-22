Как выглядит 10-летний сын Путина и Кабаевой — фото
Категория
Мир
Дата публикации

Как выглядит 10-летний сын Путина и Кабаевой — фото

Что известно о сыне Путина
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Оппозиционный российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" обнародовал фото, на котором можно увидеть 10-летнего Ивана Путина - сына диктатора Владимира Путина и гимнастки Алины Кабаевой.

Главные тезисы

  • Наследник диктатора проводит большую часть времени с охраной и гувернантками, изолированный от общественности.
  • Недавно стало известно, что у Путина и Кабаевой есть двое общих детей: Иван и Владимир.

Что известно о сыне Путина

В распоряжении ВЧК-ОГПУ оказались фото с изображением самого засекреченного и, наверное, самого одинокого мальчика в России. Это Иван Владимирович Путин. Он почти не общается с другими ребятами, проводя все время с охраной, гувернантками, учителями- ведет жизнь наследника Тутти (персонаж сказки "Три толстяка — ред.), — сказано в сообщении.

По словам представителей оппозиционного телеграмм-канала, до осени 2023 Ивана еще можно было заметить на публичных мероприятиях.

Именно во время них сделаны эти фото. Однако впоследствии эти "выходы в свет" просто прекратились.

Еще в 2024 году стало известно, что у Путина и Кабаевой, вполне возможно, есть двое общих детей: Иван и Владимир.

Они изолированы от общественности и проживают на Валдае.

К слову, от брака с первой женой Людмилой у российского диктатора две уже взрослые дочери: Мария Воронцова и Екатерина Тихонова.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Использует против Украины". Санду раскрыла новый план Путина
Санду
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Операция приманки". Во Франции предупредили Трампа о плане Путина
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Путина придумали новое условие для переговоров с Украиной
Кремль продолжает делать вид, что готов к переговорам

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?