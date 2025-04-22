Как выглядит 10-летний сын Путина и Кабаевой — фото

Оппозиционный российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" обнародовал фото, на котором можно увидеть 10-летнего Ивана Путина - сына диктатора Владимира Путина и гимнастки Алины Кабаевой.

Что известно о сыне Путина

В распоряжении ВЧК-ОГПУ оказались фото с изображением самого засекреченного и, наверное, самого одинокого мальчика в России. Это Иван Владимирович Путин. Он почти не общается с другими ребятами, проводя все время с охраной, гувернантками, учителями- ведет жизнь наследника Тутти (персонаж сказки "Три толстяка — ред.), — сказано в сообщении. Поделиться

По словам представителей оппозиционного телеграмм-канала, до осени 2023 Ивана еще можно было заметить на публичных мероприятиях.

Именно во время них сделаны эти фото. Однако впоследствии эти "выходы в свет" просто прекратились.

Еще в 2024 году стало известно, что у Путина и Кабаевой, вполне возможно, есть двое общих детей: Иван и Владимир.

Они изолированы от общественности и проживают на Валдае.

К слову, от брака с первой женой Людмилой у российского диктатора две уже взрослые дочери: Мария Воронцова и Екатерина Тихонова.