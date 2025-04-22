Как выглядит 10-летний сын Путина и Кабаевой — фото

Оппозиционный российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" обнародовал фото, на котором можно увидеть 10-летнего Ивана Путина - сына диктатора Владимира Путина и гимнастки Алины Кабаевой.
Главные тезисы
- Наследник диктатора проводит большую часть времени с охраной и гувернантками, изолированный от общественности.
- Недавно стало известно, что у Путина и Кабаевой есть двое общих детей: Иван и Владимир.
Что известно о сыне Путина
По словам представителей оппозиционного телеграмм-канала, до осени 2023 Ивана еще можно было заметить на публичных мероприятиях.
Именно во время них сделаны эти фото. Однако впоследствии эти "выходы в свет" просто прекратились.
Еще в 2024 году стало известно, что у Путина и Кабаевой, вполне возможно, есть двое общих детей: Иван и Владимир.
Они изолированы от общественности и проживают на Валдае.
К слову, от брака с первой женой Людмилой у российского диктатора две уже взрослые дочери: Мария Воронцова и Екатерина Тихонова.
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