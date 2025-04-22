Як виглядає 10-річний син Путіна та Кабаєвої — фото
Категорія
Світ
Дата публікації

Як виглядає 10-річний син Путіна та Кабаєвої — фото

Путін
Read in English
Джерело:  online.ua

Опозиційний російський Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" оприлюднив фото, на якому на якому можна побачити 10-річного Івана Путіна - сина диктатора Володимира Путіна та гімнастки Аліни Кабаєвої.

Головні тези:

  • Спадкоємець диктатора проводить більшість часу із охороною та гувернантками, ізольований від громадськості.
  • Нещодавно стало відомо, що у Путіна та Кабаєвої є двоє спільних дітей: Іван та Володимир.

Що відомо про сина Путіна

У розпорядження ВЧК-ОГПУ потрапили фото з зображенням найзасекреченішого та, напевне, найсамотнішого хлопчика в Росії. Це Іван Володимирович Путін. Він майже не спілкується з іншими дітьми, проводячи весь час із охороною, гувернантками, учителями — веде життя спадкоємця Тутті (персонаж казки "Три товстуни — ред.), — йдеться в дописі.

За словами представників опозиційного телеграм-каналу, до осені 2023 року Івана ще можна було помітити на публічних заходах.

Саме під час них зроблені ці фото. Однак згодом ці "виходи в світ" просто припинилися.

Ще у 2024 стало відомо, що в Путіна та Кабаєвої, цілком можливо, є двоє спільних дітей: Іван та Володимир.

Вони ізольовані від громадськості та проживають на Валдаї.

До слова, від шлюбу з першою дружиною Людмилою у російського диктатора є дві вже дорослі доньки: Марія Воронцова та Катерина Тихонова.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Використає проти України". Санду розкрила новий план Путіна
Санду
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Операція приманки". У Франції попередили Трампа про план Путіна
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Путіна вигадали нову умову для переговорів з Україною
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?