Як виглядає 10-річний син Путіна та Кабаєвої — фото

Опозиційний російський Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" оприлюднив фото, на якому на якому можна побачити 10-річного Івана Путіна - сина диктатора Володимира Путіна та гімнастки Аліни Кабаєвої.
Головні тези:
- Спадкоємець диктатора проводить більшість часу із охороною та гувернантками, ізольований від громадськості.
- Нещодавно стало відомо, що у Путіна та Кабаєвої є двоє спільних дітей: Іван та Володимир.
Що відомо про сина Путіна
За словами представників опозиційного телеграм-каналу, до осені 2023 року Івана ще можна було помітити на публічних заходах.
Саме під час них зроблені ці фото. Однак згодом ці "виходи в світ" просто припинилися.
Ще у 2024 стало відомо, що в Путіна та Кабаєвої, цілком можливо, є двоє спільних дітей: Іван та Володимир.
Вони ізольовані від громадськості та проживають на Валдаї.
До слова, від шлюбу з першою дружиною Людмилою у російського диктатора є дві вже дорослі доньки: Марія Воронцова та Катерина Тихонова.
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