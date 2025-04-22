Як виглядає 10-річний син Путіна та Кабаєвої — фото

Опозиційний російський Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" оприлюднив фото, на якому на якому можна побачити 10-річного Івана Путіна - сина диктатора Володимира Путіна та гімнастки Аліни Кабаєвої.

Що відомо про сина Путіна

У розпорядження ВЧК-ОГПУ потрапили фото з зображенням найзасекреченішого та, напевне, найсамотнішого хлопчика в Росії. Це Іван Володимирович Путін. Він майже не спілкується з іншими дітьми, проводячи весь час із охороною, гувернантками, учителями — веде життя спадкоємця Тутті (персонаж казки "Три товстуни — ред.), — йдеться в дописі. Поширити

За словами представників опозиційного телеграм-каналу, до осені 2023 року Івана ще можна було помітити на публічних заходах.

Саме під час них зроблені ці фото. Однак згодом ці "виходи в світ" просто припинилися.

Ще у 2024 стало відомо, що в Путіна та Кабаєвої, цілком можливо, є двоє спільних дітей: Іван та Володимир.

Вони ізольовані від громадськості та проживають на Валдаї.

До слова, від шлюбу з першою дружиною Людмилою у російського диктатора є дві вже дорослі доньки: Марія Воронцова та Катерина Тихонова.