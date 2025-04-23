Кремль відреагував на зрив мирних переговорів у Лондоні

Як стверджує спікер Кремля Дмитро Пєсков, зустріч міністрів закордонних справ США, України, Франції, Британії та Німеччини 23 квітня була скасована через те, що "не вдалося наблизити позиції" з деяких питань.
Головні тези:
- Представник Путіна підтвердив продовження діалогу з Вашингтоном щодо завершення війни.
- Однак Росія не намагається налагодити контакти з цього приводу з Україною та Євросоюзом.
Росія прокоментувала події у Лондоні
На цьому тлі представник Путіна офіційно підтвердив, що Москва продовжує свій діалог з Вашингтоном.
За словами Пєсков, жодних контактів з Україною та Євросоюзом у Кремля наразі немає.
Російські пропагандисти поцікавилися у Пєскова, чи приїде цього тижня до Росії посланець президента США Стів Віткофф.
Офіційно підтверджувати візит американського посадовця речник Кремля не поспішає.
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