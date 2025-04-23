Як стверджує спікер Кремля Дмитро Пєсков, зустріч міністрів закордонних справ США, України, Франції, Британії та Німеччини 23 квітня була скасована через те, що "не вдалося наблизити позиції" з деяких питань.

Росія прокоментувала події у Лондоні

Наскільки ми розуміємо, поки що не вдалося наблизити позиції з якихось питань, тому ця зустріч тепер не відбулася. Дмитро Пєсков Речник Кремля

На цьому тлі представник Путіна офіційно підтвердив, що Москва продовжує свій діалог з Вашингтоном.

За словами Пєсков, жодних контактів з Україною та Євросоюзом у Кремля наразі немає.

Хоча президент Путін зберігає свою відкритість до таких контактів в інтересах врегулювання, — цинічно збрехав речник російського диктатора. Поширити

Російські пропагандисти поцікавилися у Пєскова, чи приїде цього тижня до Росії посланець президента США Стів Віткофф.

Офіційно підтверджувати візит американського посадовця речник Кремля не поспішає.