Кремль відреагував на зрив мирних переговорів у Лондоні
Категорія
Політика
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Кремль відреагував на зрив мирних переговорів у Лондоні

Пєсков
Джерело:  online.ua

Як стверджує спікер Кремля Дмитро Пєсков, зустріч міністрів закордонних справ США, України, Франції, Британії та Німеччини 23 квітня була скасована через те, що "не вдалося наблизити позиції" з деяких питань. 

Головні тези:

  • Представник Путіна підтвердив продовження діалогу з Вашингтоном щодо завершення війни.
  • Однак Росія не намагається налагодити контакти з цього приводу з Україною та Євросоюзом.

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Наскільки ми розуміємо, поки що не вдалося наблизити позиції з якихось питань, тому ця зустріч тепер не відбулася.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

На цьому тлі представник Путіна офіційно підтвердив, що Москва продовжує свій діалог з Вашингтоном.

За словами Пєсков, жодних контактів з Україною та Євросоюзом у Кремля наразі немає.

Хоча президент Путін зберігає свою відкритість до таких контактів в інтересах врегулювання, — цинічно збрехав речник російського диктатора.

Російські пропагандисти поцікавилися у Пєскова, чи приїде цього тижня до Росії посланець президента США Стів Віткофф.

Офіційно підтверджувати візит американського посадовця речник Кремля не поспішає.

Поки що щось конкретно сказати на цю тему я не можу. Ситуація досить динамічна. Усе дуже швидко змінюється. Будемо вас інформувати, що називається, за фактом, — додав Пєсков.

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