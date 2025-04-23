Кремль отреагировал на срыв мирных переговоров в Лондоне
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Кремль отреагировал на срыв мирных переговоров в Лондоне

Россия прокомментировала события в Лондоне
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Источник:  online.ua

Как утверждает спикер Кремля Дмитрий Песков, встреча министров иностранных дел США, Украины, Франции, Британии и Германии 23 апреля была отменена из-за того, что "не удалось приблизить позиции" по некоторым вопросам.

Главные тезисы

  • Представитель Путина подтвердил продолжение диалога с Вашингтоном о завершении войны.
  • Однако Россия не пытается наладить контакты по этому поводу с Украиной и Евросоюзом.

Россия прокомментировала события в Лондоне

Насколько мы понимаем, пока не удалось приблизить позиции по каким-либо вопросам, поэтому эта встреча не состоялась.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

На этом фоне представитель Путина официально подтвердил, что Москва продолжает свой диалог с Вашингтоном.

По словам Песков, никаких контактов с Украиной и Евросоюзом у Кремля пока нет.

Хотя президент Путин сохраняет свою открытость к таким контактам в интересах урегулирования, — цинично солгал представитель российского диктатора.

Российские пропагандисты поинтересовались у Пескова, приедет ли на этой неделе в Россию посланник президента США Стив Виткофф.

Официально подтверждать визит американского чиновника представитель Кремля не спешит.

Пока что конкретно сказать что-то на эту тему я не могу. Ситуация достаточно динамичная. Всё очень быстро меняется. Будем вас информировать, что называется, по факту, — добавил Песков.

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