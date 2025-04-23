Кремль отреагировал на срыв мирных переговоров в Лондоне

Как утверждает спикер Кремля Дмитрий Песков, встреча министров иностранных дел США, Украины, Франции, Британии и Германии 23 апреля была отменена из-за того, что "не удалось приблизить позиции" по некоторым вопросам.
Главные тезисы
- Представитель Путина подтвердил продолжение диалога с Вашингтоном о завершении войны.
- Однако Россия не пытается наладить контакты по этому поводу с Украиной и Евросоюзом.
Россия прокомментировала события в Лондоне
На этом фоне представитель Путина официально подтвердил, что Москва продолжает свой диалог с Вашингтоном.
По словам Песков, никаких контактов с Украиной и Евросоюзом у Кремля пока нет.
Российские пропагандисты поинтересовались у Пескова, приедет ли на этой неделе в Россию посланник президента США Стив Виткофф.
Официально подтверждать визит американского чиновника представитель Кремля не спешит.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-