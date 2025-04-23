Утром 23 апреля стало известно, что новый раунд мирных переговоров по завершению войны России против Украины, который должен был состояться в Лондоне, неожиданно отменили. Это явилось yjdbv ударом для рубля и российских рынков.
Главные тезисы
- Реакция российских рынков на известие о переносе переговоров была крайне отрицательной.
- Под удар попали многие влиятельные компании РФ.
Что известно о ситуации в России
Крайне чувствительно на последние события в Лондоне отреагировали российский фондовый и валютный рынки.
Они начали резко проседать на торгах после известия о том, что переговоры о перемирии в Украине решили неожиданно перенести.
Аналитики обращают внимание на то, что курс доллара на Форексе вырос на 1,5% до 82,71 рубля.
Более того, указано, что на российском межбанковском рынке он поднимался до 83,1 рубля — самого высокого уровня за неделю.
Нельзя также игнорировать тот факт, что индекс Московской биржи опускался до 2900 пунктов.
Под удар также попали акции "Газпрома", ведь они просели в цене на 3,2%, Сбербанка — на 1,5%, ВТБ — на 3,1%, "Роснефти" — на 2,9%.
Как отмечают аналитики, более 3% потерял в цене "Аэрофлот".
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