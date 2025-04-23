В Стамбуле произошло мощное землетрясение

23 апреля в турецком Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Его сразу почувствовали жители большинства городов Мраморного региона.
Главные тезисы
- Несмотря на панику, жертв удалось избежать.
- Местные власти призывают людей подготовиться к возможным последующим толчкам.
Землетрясение в Турции — первые подробности
По словам очевидцев, на стенах зданий сразу появились трещины, а больше всего были повреждены именно старые сооружения.
Кроме жителей Стамбула, мощные толчки также ощущали люди в Коджаэле, Ялове, Текирдаге, Бурсе и Сакарье.
Это спровоцировало волну паники — граждане начали спешно выбегать на улицы.
Несмотря на то, что местные жители сильно испугались, никто не пострадал.
На фоне последних событий произошла перегрузка линий связи, поэтому операторы GSM призвали людей использовать текстовые сообщения и Интернет-приложения для бесперебойной связи.
По словам мэра Стамбула, сейчас началась оценка ущерба в результате землетрясения, а местные власти готовы реагировать на нужды граждан.
До сих пор никто не знает, было ли это землетрясение предвестником более мощного.
Жители Стамбула и других городов Турции призвали подготовиться к возможным последующим толчкам.
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