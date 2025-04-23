В Стамбуле произошло мощное землетрясение
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Стамбуле произошло мощное землетрясение

Землетрясение в Турции — первые подробности
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Источник:  online.ua

23 апреля в турецком Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Его сразу почувствовали жители большинства городов Мраморного региона.

Главные тезисы

  • Несмотря на панику, жертв удалось избежать.
  • Местные власти призывают людей подготовиться к возможным последующим толчкам.

Землетрясение в Турции — первые подробности

По словам очевидцев, на стенах зданий сразу появились трещины, а больше всего были повреждены именно старые сооружения.

Кроме жителей Стамбула, мощные толчки также ощущали люди в Коджаэле, Ялове, Текирдаге, Бурсе и Сакарье.

Это спровоцировало волну паники — граждане начали спешно выбегать на улицы.

Несмотря на то, что местные жители сильно испугались, никто не пострадал.

На некоторых зданиях появились трещины, а некоторые старые постройки получили повреждения. Власти заявили, что риск цунами в районе Мраморного моря отсутствует.

На фоне последних событий произошла перегрузка линий связи, поэтому операторы GSM призвали людей использовать текстовые сообщения и Интернет-приложения для бесперебойной связи.

По словам мэра Стамбула, сейчас началась оценка ущерба в результате землетрясения, а местные власти готовы реагировать на нужды граждан.

До сих пор никто не знает, было ли это землетрясение предвестником более мощного.

Жители Стамбула и других городов Турции призвали подготовиться к возможным последующим толчкам.

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