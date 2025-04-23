Понад 200 людей постраждали внаслідок землетрусу у Стамбулі
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Події
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Понад 200 людей постраждали внаслідок землетрусу у Стамбулі

землетрус
Джерело:  Укрінформ

Внаслідок землетрусу, який стався сьогодні вдень в Стамбулі, постраждали 236 громадян. Вони отримали травми, коли в паніці намагалися евакуюватися після того, як відчули поштовхи.

Головні тези:

  • Під час землетрусу в Стамбулі постраждали 236 громадян, вони отримали травми внаслідок паніки та падінь.
  • Більшість постраждалих отримали медичну допомогу амбулаторно та перебувають у задовільному стані.
  • У зв'язку із землетрусом в школах Стамбула скасовано навчання на два дні, щоб школи могли бути пунктами збору в разі можливих проблем.

У Стамбулі через землетрус постраждали 236 осіб

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Кемаль Мемішоглу на пресконференції в провінційному управлінні AFAD у Стамбулі.

Загалом 236 громадян звернулися до медичних закладів з таких причин, як паніка, травми внаслідок падіння та стрибків… Переважна більшість отримали меддопомогу амбулаторно. Усі вони в задовільному стані, лікування триває.

З-поміж постраждалих, 173 звернулися за меддопомогою в Стамбулі, 24 у Текірдагу та Сакарії, 2 у Ялові та 3 у Бурсі.

У зв'язку із землетрусом на наступні два дні в школах Стамбула скасували навчання.

Є тріщини на фасадах лише двох наших шкіл. Інших проблем немає. У МВС нас попросили закрити школи на завтра та післязавтра, щоб вони могли бути пунктами збору в разі можливої ​​проблеми. Ми вирішили закрити школи завтра та післязавтра, — повідомив міністр освіти Юсуф Текін.

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