Понад 200 людей постраждали внаслідок землетрусу у Стамбулі

Внаслідок землетрусу, який стався сьогодні вдень в Стамбулі, постраждали 236 громадян. Вони отримали травми, коли в паніці намагалися евакуюватися після того, як відчули поштовхи.

У Стамбулі через землетрус постраждали 236 осіб

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Кемаль Мемішоглу на пресконференції в провінційному управлінні AFAD у Стамбулі.

Загалом 236 громадян звернулися до медичних закладів з таких причин, як паніка, травми внаслідок падіння та стрибків… Переважна більшість отримали меддопомогу амбулаторно. Усі вони в задовільному стані, лікування триває.

З-поміж постраждалих, 173 звернулися за меддопомогою в Стамбулі, 24 у Текірдагу та Сакарії, 2 у Ялові та 3 у Бурсі.

У зв'язку із землетрусом на наступні два дні в школах Стамбула скасували навчання.