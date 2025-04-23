Понад 200 людей постраждали внаслідок землетрусу у Стамбулі

Внаслідок землетрусу, який стався сьогодні вдень в Стамбулі, постраждали 236 громадян. Вони отримали травми, коли в паніці намагалися евакуюватися після того, як відчули поштовхи.
Головні тези:
- Під час землетрусу в Стамбулі постраждали 236 громадян, вони отримали травми внаслідок паніки та падінь.
- Більшість постраждалих отримали медичну допомогу амбулаторно та перебувають у задовільному стані.
- У зв'язку із землетрусом в школах Стамбула скасовано навчання на два дні, щоб школи могли бути пунктами збору в разі можливих проблем.
У Стамбулі через землетрус постраждали 236 осіб
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Кемаль Мемішоглу на пресконференції в провінційному управлінні AFAD у Стамбулі.
Загалом 236 громадян звернулися до медичних закладів з таких причин, як паніка, травми внаслідок падіння та стрибків… Переважна більшість отримали меддопомогу амбулаторно. Усі вони в задовільному стані, лікування триває.
З-поміж постраждалих, 173 звернулися за меддопомогою в Стамбулі, 24 у Текірдагу та Сакарії, 2 у Ялові та 3 у Бурсі.
У зв'язку із землетрусом на наступні два дні в школах Стамбула скасували навчання.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-