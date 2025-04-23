Более 200 человек пострадали в результате землетрясения в Стамбуле

В результате землетрясения, которое произошло сегодня днем в Стамбуле, пострадали 236 граждан. Они получили травмы, когда в панике пытались эвакуироваться после того, как почувствовали толчки.

В Стамбуле из-за землетрясения пострадали 236 человек

Об этом сообщил министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу на пресс-конференции в провинциальном управлении AFAD в Стамбуле.

В общей сложности 236 граждан обратились в медицинские учреждения по таким причинам, как паника, травмы в результате падения и прыжков… Подавляющее большинство получили медпомощь амбулаторно. Все они в удовлетворительном состоянии, лечение продолжается.

Из пострадавших, 173 обратились за медпомощью в Стамбуле, 24 в Текирдаге и Сакарии, 2 в Ялове и 3 в Бурсе.

В связи с землетрясением на следующие два дня в школах Стамбула отменили обучение.