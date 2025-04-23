Более 200 человек пострадали в результате землетрясения в Стамбуле
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Более 200 человек пострадали в результате землетрясения в Стамбуле

Стамбул
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Источник:  Укринформ

В результате землетрясения, которое произошло сегодня днем в Стамбуле, пострадали 236 граждан. Они получили травмы, когда в панике пытались эвакуироваться после того, как почувствовали толчки.

Главные тезисы

  • В результате землетрясения в Стамбуле пострадали 236 граждан, получив травмы в результате паники и падений.
  • Большинство пострадавших доставлены в медицинские учреждения и находятся в удовлетворительном состоянии.
  • Школы в Стамбуле закрыты на два дня после землетрясения, чтобы могли быть использованы в качестве пунктов сбора в случае возможных проблем.

В Стамбуле из-за землетрясения пострадали 236 человек

Об этом сообщил министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу на пресс-конференции в провинциальном управлении AFAD в Стамбуле.

В общей сложности 236 граждан обратились в медицинские учреждения по таким причинам, как паника, травмы в результате падения и прыжков… Подавляющее большинство получили медпомощь амбулаторно. Все они в удовлетворительном состоянии, лечение продолжается.

Из пострадавших, 173 обратились за медпомощью в Стамбуле, 24 в Текирдаге и Сакарии, 2 в Ялове и 3 в Бурсе.

В связи с землетрясением на следующие два дня в школах Стамбула отменили обучение.

Есть трещины на фасадах только двух наших школ. Других проблем нет. В МВД нас попросили закрыть школы на завтра и послезавтра, чтобы они могли быть пунктами сбора в случае возможной проблемы. Мы решили закрыть школы завтра и послезавтра, — сообщил министр образования Юсуф Текин.

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