Более 200 человек пострадали в результате землетрясения в Стамбуле

В результате землетрясения, которое произошло сегодня днем в Стамбуле, пострадали 236 граждан. Они получили травмы, когда в панике пытались эвакуироваться после того, как почувствовали толчки.
Главные тезисы
- В результате землетрясения в Стамбуле пострадали 236 граждан, получив травмы в результате паники и падений.
- Большинство пострадавших доставлены в медицинские учреждения и находятся в удовлетворительном состоянии.
- Школы в Стамбуле закрыты на два дня после землетрясения, чтобы могли быть использованы в качестве пунктов сбора в случае возможных проблем.
В Стамбуле из-за землетрясения пострадали 236 человек
Об этом сообщил министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу на пресс-конференции в провинциальном управлении AFAD в Стамбуле.
В общей сложности 236 граждан обратились в медицинские учреждения по таким причинам, как паника, травмы в результате падения и прыжков… Подавляющее большинство получили медпомощь амбулаторно. Все они в удовлетворительном состоянии, лечение продолжается.
Из пострадавших, 173 обратились за медпомощью в Стамбуле, 24 в Текирдаге и Сакарии, 2 в Ялове и 3 в Бурсе.
В связи с землетрясением на следующие два дня в школах Стамбула отменили обучение.
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