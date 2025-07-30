Цунами накрыло территорию России после мощного землетрясения — видео

Землетрясение магнитудой 8,8 баллов произошло у берегов российской Камчатки. Как сообщают власти страны-агрессорки, в Северо-Курильске эвакуировали людей, в Петропавловске-Камчатском обрушилась стена детского сада. Впоследствии Сахалин накрыло мощное цунами.

Землетрясение и цунами в России — последние подробности

Первой о стихийном бедствии предупредила Геологическая служба США.

Ее представители объявили, что после землетрясения магнитудой 8,8 баллов, потрясшего дальневосточное побережье России, начнется мощное цунами.

Следует отметить, что на Гавайских островах, на частях Алеутских островов и у берегов Японии также предупредили о цунами.

Согласно данным специалистов, эпицентр землетрясения находился у побережья дальневосточного полуострова Камчатки — отдаленной и малонаселенной части страны.

Что важно понимать, Камчатка является частью Тихоокеанского огненного кольца — зоны интенсивной сейсмической и вулканической активности с обеих сторон Тихого океана.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщил об эвакуации гражданского населения.