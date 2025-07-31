Росія завдала ударів по Україні 327 повітряними цілями — скільки збила ППО

Сили протиповітряної оборони знешкодили 288 ударних БПЛА та три крилаті ракети Іскандер-К з 317 засобів повітряного нападу, якими росіяни атакували Україну з вечора 30 липня.

ППО знешкодили 288 дронів і 3 ракети РФ

Із 18:00 середи, 30 липня, РФ атакувала Україну 309 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Брянськ,

Міллєрово,

Шаталово,

Приморсько-Ахтарськ.

Також окупанти запустили 8 крилатих ракет Іскандер-К із Курської області.

Основним напрямком удару був Київ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт ППО

Станом на 09:00 31 липня ППО знешкодила 288 безпілотників та три крилаті ракети Іскандер-К.

Зафіксовано прямі влучання п’яти ракет (одна із них у житловий будинок у Києві) та 21 ударного БПЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих цілей (уламків) на 19 локаціях, майже всі у столиці. Є загиблі та постраждалі.