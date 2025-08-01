ППО у липні знищила над Україною понад 6200 повітряних цілей РФ

Сили протиповітряної оборони в липні знищили в небі над Україною 6262 ворожі цілі.
Головні тези:
- Протиповітряна оборона України знищила у липні понад 6200 ворожих цілей, включаючи крилаті ракети, балістичні ракети та безпілотні літальні апарати.
- У повітряній операції залучено понад 790 літако-вильотів, більшість з яких було спрямовано на винищувальне авіаприкриття та вогневе ураження ворожої техніки.
- Окрім цього, авіація Сил оборони знищила ворожі командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення та місця скупчення військової техніки.
ППО звітувала про бойову роботу за липень
Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
У ПС навели точну статистику втрат армії РФ:
65 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ,
19 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23",
20 крилатих ракет "Іскандер-К",
9 керованих авіаційних ракет Х-59/69,
4 крилаті ракети типу "Калібр",
2990 ударних дронів типу Shahed,
912 розвідувальних безпілотників,
2243 БПЛА інших типів.
На рахунку Повітряних сил за місяць – 790 літаковильотів: близько 550 здійснені на винищувальне авіаприкриття, понад 160 – на вогневе ураження й авіаційну підтримку військ.
Авіація Сил оборони в липні знищила в небі над Україною 1012 ворожих цілей, уразила командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, місця скупчення живої сили й техніки російських загарбників.
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