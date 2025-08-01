Сили ППО розкрили результати відбиття нової атаки РФ

Протягом ночі 31 липня та 1 серпня російські загарбники здійснювали повітряний напад на мирні міста та села України 72-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО змогли уснішно знешкодити 44 ворожі цілі.
Головні тези:
- Сили ППО знищували російські дрони на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- Зафіксовано влучання 28 БпЛА у 9 локаціях.
Нова атака РФ на Україні — перші подробиці
Черговий ворожий напад розпочався о 21:30 31 липня.
Росія запускала ударні дрони та безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, РФ.
Цього разу до знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Окрім того, вказано, що відбулося влучання 28 БпЛА у 9 локаціях. Атаковано прифронтові території Харківської Донецької, Дніпропетровської областей та Київщину.
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