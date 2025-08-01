Силы ПВО раскрыли результаты отражения новой атаки РФ

В течение ночи 31 июля и 1 августа российские захватчики совершали воздушное нападение на мирные города и села Украины 72 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО смогли обезвредить 44 вражеских цели.
Главные тезисы
- Силы ПВО уничтожали российские дроны на севере, юге, востоке и в центре страны.
- Зафиксировано попадание 28 БпЛА в 9 локациях.
Новая атака РФ на Украину — первые подробности
Очередное нападение противника началось в 21:30 31 июля.
Россия запускала ударные дроны и беспилотники-имитаторы разных типов по направлениям: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск, РФ.
В этот раз к уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Кроме того, указано, что произошло попадание 28 БпЛА в 9 локациях. Атакованы прифронтовые территории Харьковской Донецкой, Днепропетровской областей и Киевщины.
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