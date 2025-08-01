Атака России на Киев — количество погибших снова возросло

Министерство внутренних дел Украины сообщает, что количество погибших в результате атаки на Киев в ночь на 31 июля возросло до 27, среди них - 3 детей.

В Киеве продолжается спасательная операция

В течение ночи и утром спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Святошинском районе 10 тел погибших, среди которых ребенок 2-летний лет, — сказано в официальном заявлении МВД Украины. Поделиться

Кроме того, указано, что еще 159 человек получили ранения, в том числе 16 несовершеннолетних.

Что важно понимать, спасательная операция продолжается.

По состоянию на 08:10 ГСЧС разобрала 70% разрушенных конструкций дома.

Сегодня в Киеве объявлен траур. Выражаем искренние соболезнования родным погибших! Желаем скорейшего выздоровления всем раненым, — отмечают спасатели. Поделиться

В течение ночи 31 июля армия РФ совершала атаку на столицу Украины ударными дронами и ракетами.

Последствия нового воздушного нападения противника были обнаружены в 27 локациях в 4 районах Киева.

В результате атаки погиб шестилетний Матвей Марченко. Поделиться

Также известно, что еще одной жертвой российского ракетного удара в Святошинском районе Киева стала патрульная полицейская Лилия Степанчук.