Атака России на Киев — количество погибших снова возросло

Министерство внутренних дел Украины сообщает, что количество погибших в результате атаки на Киев в ночь на 31 июля возросло до 27, среди них - 3 детей.
Главные тезисы
- В настоящее время спасатели разобрали 70% разрушенных конструкций дома.
- 1 августа в Киеве объявлен траур.
В Киеве продолжается спасательная операция
Кроме того, указано, что еще 159 человек получили ранения, в том числе 16 несовершеннолетних.
Что важно понимать, спасательная операция продолжается.
По состоянию на 08:10 ГСЧС разобрала 70% разрушенных конструкций дома.
В течение ночи 31 июля армия РФ совершала атаку на столицу Украины ударными дронами и ракетами.
Последствия нового воздушного нападения противника были обнаружены в 27 локациях в 4 районах Киева.
Также известно, что еще одной жертвой российского ракетного удара в Святошинском районе Киева стала патрульная полицейская Лилия Степанчук.
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