Атака России на Киев — количество погибших снова возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Атака России на Киев — количество погибших снова возросло

МВД Украины
В Киеве продолжается спасательная операция
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Министерство внутренних дел Украины сообщает, что количество погибших в результате атаки на Киев в ночь на 31 июля возросло до 27, среди них - 3 детей.

Главные тезисы

  • В настоящее время спасатели разобрали 70% разрушенных конструкций дома.
  • 1 августа в Киеве объявлен траур.

В Киеве продолжается спасательная операция

В течение ночи и утром спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Святошинском районе 10 тел погибших, среди которых ребенок 2-летний лет, — сказано в официальном заявлении МВД Украины.

Кроме того, указано, что еще 159 человек получили ранения, в том числе 16 несовершеннолетних.

Что важно понимать, спасательная операция продолжается.

По состоянию на 08:10 ГСЧС разобрала 70% разрушенных конструкций дома.

Сегодня в Киеве объявлен траур. Выражаем искренние соболезнования родным погибших! Желаем скорейшего выздоровления всем раненым, — отмечают спасатели.

В течение ночи 31 июля армия РФ совершала атаку на столицу Украины ударными дронами и ракетами.

Последствия нового воздушного нападения противника были обнаружены в 27 локациях в 4 районах Киева.

В результате атаки погиб шестилетний Матвей Марченко.

Также известно, что еще одной жертвой российского ракетного удара в Святошинском районе Киева стала патрульная полицейская Лилия Степанчук.

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