Россия атаковала дронами Киев — есть пострадавшие в Дарницком районе

В Дарницком районе Киева в результате российской атаки повреждено остекление многоэтажки с 6 по 11 этажи, в результате чего 8 человек получили осколочные ранения, среди них двухлетняя девочка.
Главные тезисы
- Российская атака дронами в Дарницком районе Киева привела к повреждению многоэтажки с 6 по 11 этажи.
- В результате атаки получили осколочные ранения 8 человек, в том числе двухлетняя девочка и ребенок 2 лет.
- Врачи госпитализировали пострадавших, на месте происшествия работают полиция и взрывотехники.
Россия атаковала Киев: есть пострадавшие
Ударной волной повреждено остекление многоэтажки с 6 по 11 этажи, в результате чего пять человек получили осколочные ранения. Среди пострадавших — двухлетняя девочка, у которой резаны раны стопы. Врачи госпитализировали пострадавших.
Также повреждены несколько автомобилей, припаркованных во дворе дома.
На местах работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление агрессора.
Начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко сообщил, что пострадавших уже восемь. Один человек — в тяжелом состоянии.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-