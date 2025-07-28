Россия атаковала дронами Киев — есть пострадавшие в Дарницком районе
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала дронами Киев — есть пострадавшие в Дарницком районе

Национальная полиция Украины
Киев
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В Дарницком районе Киева в результате российской атаки повреждено остекление многоэтажки с 6 по 11 этажи, в результате чего 8 человек получили осколочные ранения, среди них двухлетняя девочка.

Главные тезисы

  • Российская атака дронами в Дарницком районе Киева привела к повреждению многоэтажки с 6 по 11 этажи.
  • В результате атаки получили осколочные ранения 8 человек, в том числе двухлетняя девочка и ребенок 2 лет.
  • Врачи госпитализировали пострадавших, на месте происшествия работают полиция и взрывотехники.

Россия атаковала Киев: есть пострадавшие

Ударной волной повреждено остекление многоэтажки с 6 по 11 этажи, в результате чего пять человек получили осколочные ранения. Среди пострадавших — двухлетняя девочка, у которой резаны раны стопы. Врачи госпитализировали пострадавших.

Также повреждены несколько автомобилей, припаркованных во дворе дома.

На местах работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление агрессора.

Киев после атаки РФ

Начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко сообщил, что пострадавших уже восемь. Один человек — в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших — ребенок 3 лет с осколочными ранениями. Четыре человека госпитализированы. Также повреждены автомобили рядом с жилым домом без пожара.

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