Россия массированно атаковала Киев дронами и ракетами — есть погибший и пострадавшие

В ночь на 21 июля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате атаки погиб один человек, есть раненые.

Россия атаковала Киев дронами и ракетами

В Соломенском районе погиб мужчина. В Дарницком районе осколочные ранения получили пять человек в возрасте от 36 до 55 лет. Среди них — 15-летняя девушка. В Шевченковском районе в больницу госпитализирована пожилая женщина.

Киев после атаки РФ

Шевченковский район: в результате попадания обломков БПЛА загорелся балкон на первом этаже жилой 10-этажки. Пожар на площади 150 кв.м уже локализован. Один человек спасен, еще один пострадал.

Днепровский район: загорелись торговые постройки. Пожар ликвидирован на площади 500 кв.

Дарницкий район: возникли пожары на территории гаражного кооператива и в дошкольном учебном заведении. Спасатели ликвидировали возгорание.

Святошинский район: из-за падения обломков БПЛА загорелись гаражи.

Киев после атаки РФ

Спасатели продолжают работать на местах происшествия.

Станция метро "Лукьяновская" закрыта на вход и выход. Поезда проезжают мимо без остановки, сообщили в КГГА.

Все остальные станции метро работают в обычном режиме, нормальный график движения поездов постепенно восстанавливается.

По состоянию на 8.30 зафиксированы разрушения и падения обломков в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах, сообщили в полиции Киева.