Россия массированно атаковала Киев дронами и ракетами — есть погибший и пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массированно атаковала Киев дронами и ракетами — есть погибший и пострадавшие

ДСНС Украины
Киев
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В ночь на 21 июля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате атаки погиб один человек, есть раненые.

Главные тезисы

  • Россия массированно атаковала Киев дронами и ракетами, приведя к гибели одного человека и ранениям других.
  • Были зафиксированы пожары и разрушения в различных районах города, таких как Шевченковский, Днепровский, Дарницкий и другие.
  • Станция метро “Лукьяновская” была закрыта на вход и выход, а движение поездов на этом участке остановлено.

Россия атаковала Киев дронами и ракетами

В Соломенском районе погиб мужчина. В Дарницком районе осколочные ранения получили пять человек в возрасте от 36 до 55 лет. Среди них — 15-летняя девушка. В Шевченковском районе в больницу госпитализирована пожилая женщина.

Киев после атаки РФ

  • Шевченковский район: в результате попадания обломков БПЛА загорелся балкон на первом этаже жилой 10-этажки. Пожар на площади 150 кв.м уже локализован. Один человек спасен, еще один пострадал.

  • Днепровский район: загорелись торговые постройки. Пожар ликвидирован на площади 500 кв.

  • Дарницкий район: возникли пожары на территории гаражного кооператива и в дошкольном учебном заведении. Спасатели ликвидировали возгорание.

  • Святошинский район: из-за падения обломков БПЛА загорелись гаражи.

Киев после атаки РФ

Спасатели продолжают работать на местах происшествия.

Станция метро "Лукьяновская" закрыта на вход и выход. Поезда проезжают мимо без остановки, сообщили в КГГА.

Все остальные станции метро работают в обычном режиме, нормальный график движения поездов постепенно восстанавливается.

По состоянию на 8.30 зафиксированы разрушения и падения обломков в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах, сообщили в полиции Киева.

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