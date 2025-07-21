Росія масовано атакувала Київ дронами та ракетами — є загиблий і постраждалі

У ніч проти 21 липня російські окупанти завдали комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки загинула одна людина, є поранені.
Головні тези:
- Росія масовано атакувала Київ за допомогою дронів і ракет, що призвело до загибелі однієї людини та поранень інших.
- Пожежі та руйнування були зафіксовані у різних районах міста, таких як Шевченківський, Дніпровський, Дарницький та інші.
- Після атаки станція метро «Лук'янівська» була закрита на вхід та вихід, а рух поїздів на цій ділянці зупинений.
Росія атакувала Київ дронами і ракетами
У Соломʼянському районі загинув чоловік. У Дарницькому районі осколкові поранення отримали п’ятеро людей, віком від 36 до 55 років. Серед них — 15-річна дівчина. У Шевченківському районі до лікарні госпіталізовано літню жінку.
Шевченківський район: внаслідок влучання уламків БпЛА загорівся балкон на першому поверсі житлової 10-поверхівки. Пожежу на площі 150 кв.м вже локалізовано. Одна людина врятована, ще одна постраждала.
Дніпровський район: загорілися торгівельні споруди. Пожежу ліквідовано на площі 500 кв м.
Дарницький район: виникли пожежі на території гаражного кооперативу та у дошкільному навчальному закладі. Рятувальники ліквідували загоряння.
Святошинський район: через падіння уламків БпЛА загорілися гаражі.
Рятувальники продовжують працювати на місцях подій.
Станція метро «Лук'янівська» зачинена на вхід та вихід. Поїзди проїжджають повз без зупинки, повідомили у КМДА.
Всі інші станції метро працюють у звичайному режимі, нормальний графік руху поїздів поступово відновлюється.
Станом на 8:30 зафіксовані руйнування та падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському та Шевченківському районах, повідомили в поліції Києва.
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