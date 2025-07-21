Росія масовано атакувала Київ дронами та ракетами — є загиблий і постраждалі

У ніч проти 21 липня російські окупанти завдали комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки загинула одна людина, є поранені.

Росія атакувала Київ дронами і ракетами

У Соломʼянському районі загинув чоловік. У Дарницькому районі осколкові поранення отримали п’ятеро людей, віком від 36 до 55 років. Серед них — 15-річна дівчина. У Шевченківському районі до лікарні госпіталізовано літню жінку.

Київ після атаки РФ

Шевченківський район: внаслідок влучання уламків БпЛА загорівся балкон на першому поверсі житлової 10-поверхівки. Пожежу на площі 150 кв.м вже локалізовано. Одна людина врятована, ще одна постраждала.

Дніпровський район: загорілися торгівельні споруди. Пожежу ліквідовано на площі 500 кв м.

Дарницький район: виникли пожежі на території гаражного кооперативу та у дошкільному навчальному закладі. Рятувальники ліквідували загоряння.

Святошинський район: через падіння уламків БпЛА загорілися гаражі.

Київ після атаки РФ

Рятувальники продовжують працювати на місцях подій.

Станція метро «Лук'янівська» зачинена на вхід та вихід. Поїзди проїжджають повз без зупинки, повідомили у КМДА.

Всі інші станції метро працюють у звичайному режимі, нормальний графік руху поїздів поступово відновлюється.

Станом на 8:30 зафіксовані руйнування та падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському та Шевченківському районах, повідомили в поліції Києва.