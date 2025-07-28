Росія атакувала дронами Київ — є постраждалі у Дарницькому районі

У Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки пошкоджено скління багатоповерхівки з 6 по 11 поверхи, внаслідок чого 8 осіб отримали осколкові поранення, серед них дворічна дівчинка.
Головні тези:
- Російська атака дронами в Києві призвела до пошкодження багатоповерхівки у Дарницькому районі.
- Осколкові поранення отримали 8 осіб, серед них дворічна дівчинка та дитина 2 років.
- Лікарі госпіталізували потерпілих, поліція та вибухотехніки працюють на місці події.
Росія атакувала Київ: є постраждалі
Ударною хвилею пошкоджено скління багатоповерхівки з 6 по 11 поверхи, внаслідок чого пʼять осіб отримали осколкові поранення. Серед постраждалих — дворічна дівчинка, у якої різані рани стопи. Лікарі госпіталізували потерпілих.
Також пошкоджено декілька автомобілів, припаркованих у дворі будинку.
На місцях працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин агресора.
Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що постраждалих вже восьмеро. Одна людина — у важкому стані.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-