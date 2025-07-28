Росія атакувала дронами Київ — є постраждалі у Дарницькому районі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала дронами Київ — є постраждалі у Дарницькому районі

Національна поліція України
Київ
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У Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки пошкоджено скління багатоповерхівки з 6 по 11 поверхи, внаслідок чого 8 осіб отримали осколкові поранення, серед них дворічна дівчинка.

Головні тези:

  • Російська атака дронами в Києві призвела до пошкодження багатоповерхівки у Дарницькому районі.
  • Осколкові поранення отримали 8 осіб, серед них дворічна дівчинка та дитина 2 років.
  • Лікарі госпіталізували потерпілих, поліція та вибухотехніки працюють на місці події.

Росія атакувала Київ: є постраждалі

Ударною хвилею пошкоджено скління багатоповерхівки з 6 по 11 поверхи, внаслідок чого пʼять осіб отримали осколкові поранення. Серед постраждалих — дворічна дівчинка, у якої різані рани стопи. Лікарі госпіталізували потерпілих.

Також пошкоджено декілька автомобілів, припаркованих у дворі будинку.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин агресора.

Київ після атаки РФ

Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що постраждалих вже восьмеро. Одна людина — у важкому стані.

Серед постраждалих — дитина 3 років з осколковими пораненнями. Чотирьох людей госпіталізовано. Також пошкоджено автомобілі поряд з житловим будинком, без пожежі.

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