Росія атакувала дронами Київ — є постраждалі у Дарницькому районі

У Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки пошкоджено скління багатоповерхівки з 6 по 11 поверхи, внаслідок чого 8 осіб отримали осколкові поранення, серед них дворічна дівчинка.

Росія атакувала Київ: є постраждалі

Ударною хвилею пошкоджено скління багатоповерхівки з 6 по 11 поверхи, внаслідок чого пʼять осіб отримали осколкові поранення. Серед постраждалих — дворічна дівчинка, у якої різані рани стопи. Лікарі госпіталізували потерпілих.

Також пошкоджено декілька автомобілів, припаркованих у дворі будинку.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин агресора.

Київ після атаки РФ

Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що постраждалих вже восьмеро. Одна людина — у важкому стані.