Россия массированно атаковала Киев — есть погибшие и десятки раненых

Враг бил этой ночью по Киеву БПЛА и ракетами. В результате ночных российских обстрелов погибли шесть человек, пострадали 52 человека.
Главные тезисы
- Российская атака на Киев привела к гибели шести человек и ранению более 50 человек.
- Более 27 локаций в разных районах Киева пострадали от разрушений, пожаров и повреждений зданий.
- Мэр Киева Виталий Кличко активировал штаб для помощи жертвам атаки.
Россия атаковала Киев: есть жертвы и разрушения
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Уже службы подтверждают 6 погибших. Из них 4 в Святошинском районе, 2 — в Соломенском. Среди погибших ребенок, мальчик шесть лет.
Всего по Киеву сейчас есть последствия российской комбинированной атаки на более чем 27 локациях. Соломенский район очень пострадал, Святошинский, Шевченковский, Голосеевский.
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что развернутые штабы для помощи всем пострадавшим. Также киевлянам, чьи дома были повреждены или уничтожены в результате вражеской атаки, город выплачивает денежные компенсации. В частности, и на временную аренду жилья.
Кличко отмечает, что враг бил этой ночью по Киеву БПЛА и ракетами.
В результате атаки на столицу:
В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Экстренные службы работают на месте. Также пожары в нескольких нежилых зданиях.
В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения в нескольких локациях нежилой застройки.
В Голосеевском районе есть поврежденные здания. В частности, школы и детского сада.
В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.
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