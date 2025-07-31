Россия массированно атаковала Киев — есть погибшие и десятки раненых

Враг бил этой ночью по Киеву БПЛА и ракетами. В результате ночных российских обстрелов погибли шесть человек, пострадали 52 человека.

Россия атаковала Киев: есть жертвы и разрушения

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Уже службы подтверждают 6 погибших. Из них 4 в Святошинском районе, 2 — в Соломенском. Среди погибших ребенок, мальчик шесть лет.

У нас 52 пострадавших, почти 30 в больницах. Среди них пострадали 9 детей. Число, к сожалению, будет расти. Двое киевлян погибли в результате целенаправленного удара российских террористов. Это тоже, вероятно, не окончательное количество, — ранее писал он. Поделиться

Киев после атаки РФ

Всего по Киеву сейчас есть последствия российской комбинированной атаки на более чем 27 локациях. Соломенский район очень пострадал, Святошинский, Шевченковский, Голосеевский.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что развернутые штабы для помощи всем пострадавшим. Также киевлянам, чьи дома были повреждены или уничтожены в результате вражеской атаки, город выплачивает денежные компенсации. В частности, и на временную аренду жилья.

Кличко отмечает, что враг бил этой ночью по Киеву БПЛА и ракетами.

Киев после атаки РФ

В результате атаки на столицу: