Росія масовано атакувала Київ — є загиблі та десятки поранених

Ворог бив цієї ночі по Києву БпЛА та ракетами. Внаслідок нічного російського обстрілу загинуло шестеро людей, постраждали 52 людини.

Росія атакувала Київ: є жертви і руйнування

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Наразі вже служби підтверджують 6 загиблих. З них 4 в Святошинському районі, 2 — в Соломʼянському. Серед загиблих дитина, хлопчик шести років.

У нас 52 постраждалих, майже 30 в лікарнях. У тому числі постраждали 9 дітей. Число, на жаль, буде зростати. Двоє киян загинули внаслідок цілеспрямованого удару російських терористів. Це також, ймовірно, не остаточна кількість, — раніше писав він. Поширити

Київ після атаки РФ

Всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що розгорнуті штаби для допомоги всім постраждалим. Також тим киянам, чиї помешкання були пошкоджені чи знищені внаслідок ворожої атаки, місто виплачує грошові компенсації. Зокрема, і на тимчасову оренду житла.

Кличко зазначає, що ворог бив цієї ночі по Києву БпЛА та ракетами.

Київ після атаки РФ

Внаслідок атаки на столицю: