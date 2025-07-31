Росія масовано атакувала Київ — є загиблі та десятки поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано атакувала Київ — є загиблі та десятки поранених

Віталій Кличко
Київ
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Ворог бив цієї ночі по Києву БпЛА та ракетами. Внаслідок нічного російського обстрілу загинуло шестеро людей, постраждали 52 людини.

Головні тези:

  • Внаслідок нічного обстрілу Росією загинуло шестеро людей, серед яких дитина, а понад 50 осіб отримали поранення.
  • Мер Києва Віталій Кличко активував штаб для надання допомоги жертвам атаки.
  • Російська комбінована атака зачепила понад 27 локацій у різних районах Києва, призводячи до руйнувань, пожеж та пошкоджень будівель.

Росія атакувала Київ: є жертви і руйнування

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Наразі вже служби підтверджують 6 загиблих. З них 4 в Святошинському районі, 2 — в Соломʼянському. Серед загиблих дитина, хлопчик шести років.

У нас 52 постраждалих, майже 30 в лікарнях. У тому числі постраждали 9 дітей. Число, на жаль, буде зростати. Двоє киян загинули внаслідок цілеспрямованого удару російських терористів. Це також, ймовірно, не остаточна кількість, — раніше писав він.

Київ після атаки РФ

Всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що розгорнуті штаби для допомоги всім постраждалим. Також тим киянам, чиї помешкання були пошкоджені чи знищені внаслідок ворожої атаки, місто виплачує грошові компенсації. Зокрема, і на тимчасову оренду житла.

Кличко зазначає, що ворог бив цієї ночі по Києву БпЛА та ракетами.

Київ після атаки РФ

Внаслідок атаки на столицю:

  • У Святошинському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Екстрені служби працюють на місці.Також пожежі в кількох нежитлових будівлях.

  • У Солом’янському районі пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також пожежі і пошкодження на кількох локаціях нежитлової забудови.

  • У Голосіївському районі є пошкоджені будівлі. Зокрема, школи та дитячого садка.

  • У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу.

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