Київ розгортає повноцінну систему перехоплення російських дронів

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко офіційно підтвердив, що столиця запускає повноцінну систему перехоплення ворожих безпілотників, які летять на місто. Це відбувається ха дорученням українського лідера Володимира Зеленського.

Київ отримає посилений захист від атак РФ

За словами Ткаченка, міська влада вирішила залучити більше коштів для реалізації масштабного проєкту “Чисте небо”.

Його головна мета — захист повітряного простору за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів.

У межах втілення ініціативи мають намір виділити 260 мільйонів гривень.

Що важливо розуміти, ці гроші будуть витрачені не просто на закупівлю техніки, а на створення ефективної системи реагування.

Розгортаємо центр підготовки операторів — це спеціалізована структура, де проходитимуть навчання фахівці з управління дронами-перехоплювачами; Формуємо додаткові мобільні підрозділи, які нестимуть чергування у столиці та на підступах до міста; Працюємо в тісній координації з Генштабом, Повітряними Силами та Силами оборони для досягнення максимальної синергії з системою ППО. Тимур Ткаченко Глава КМВА

Ткаченко також звертає увагу на те, що за кілька місяців пілотного запуску проєкт «Чисте небо» зміг продемотрувати свою ефективність — перехоплено майже 550 ворожих БпЛА.

550 перехоплених шахеди це не просто статистика. Це — збережені життя, інфраструктура, лікарні, школи, енергетика. Поширити

Ба більше, вказано, що триває робота над залученням позабюджетних коштів.