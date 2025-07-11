Київ розгортає повноцінну систему перехоплення російських дронів

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко офіційно підтвердив, що столиця запускає повноцінну систему перехоплення ворожих безпілотників, які летять на місто. Це відбувається ха дорученням українського лідера Володимира Зеленського.
Головні тези:
- На реалізацію ініціативи буде виділено 260 мільйонів гривень.
- Також триває робота над залученням позабюджетних коштів.
Київ отримає посилений захист від атак РФ
За словами Ткаченка, міська влада вирішила залучити більше коштів для реалізації масштабного проєкту “Чисте небо”.
Його головна мета — захист повітряного простору за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів.
У межах втілення ініціативи мають намір виділити 260 мільйонів гривень.
Що важливо розуміти, ці гроші будуть витрачені не просто на закупівлю техніки, а на створення ефективної системи реагування.
Ткаченко також звертає увагу на те, що за кілька місяців пілотного запуску проєкт «Чисте небо» зміг продемотрувати свою ефективність — перехоплено майже 550 ворожих БпЛА.
Ба більше, вказано, що триває робота над залученням позабюджетних коштів.
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