Киев разворачивает полноценную систему перехвата российских дронов

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко официально подтвердил, что столица запускает полноценную систему перехвата летящих на город вражеских беспилотников. Это происходит по поручению украинского лидера Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- На реализацию инициативы будет выделено 260 миллионов гривен.
- Также идет работа над привлечением внебюджетных средств.
Киев получит усиленную защиту от атак РФ
По словам Ткаченко, городские власти решили привлечь больше средств для реализации масштабного проекта "Чистое небо".
Его главная цель — защита воздушного пространства с помощью отечественных дронов-перехватчиков.
В рамках реализации инициативы намерены выделить 260 миллионов гривен.
Что важно понимать, эти деньги будут потрачены не просто на закупку техники, а на создание эффективной системы реагирования.
Ткаченко также обращает внимание на то, что за несколько месяцев пилотного запуска проект «Чистое небо» смог продемотрировать свою эффективность — перехвачено почти 550 вражеских БПЛА.
Более того, указано, что продолжается работа над привлечением внебюджетных средств.
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