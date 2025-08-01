Атака Росії на Київ — кількість загиблих знову зросла

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що кількість загиблих внаслідок атаки на Київ в ніч на 31 липня зросла до 27, серед них — 3 дітей.
Головні тези:
- Наразі рятувальники розібрали 70% зруйнованих конструкцій будинку.
- 1 серпня в Києві оголошено день жалоби.
У Києві триває рятувальна операція
Окрім того, наголошується, що ще 159 людей отримали поранення, зокрема 16 неповнолітніх.
Що важливо розуміти, рятувальна операція триває досі.
Станом на 08:10 ДСНС розібрала 70% зруйнованих конструкцій будинку.
Протягом ночі 31 липня армія РФ здійснювала атаку на столицю України ударними дронами і ракетами.
Наслідки нового повітряного нападу ворога були виявлені у 27 локаціях у 4 районах Києва.
Окрім того, відомо, що ще однією жертвою російського ракетного удару у Святошинському районі Києва стала патрульна поліцейська Лілія Степанчук.
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