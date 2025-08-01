Атака Росії на Київ — кількість загиблих знову зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака Росії на Київ — кількість загиблих знову зросла

МВС України
Атака Росії на Київ — кількість загиблих знову зросла
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Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що кількість загиблих внаслідок атаки на Київ в ніч на 31 липня зросла до 27, серед них — 3 дітей. 

Головні тези:

  • Наразі рятувальники розібрали 70% зруйнованих конструкцій будинку.
  • 1 серпня в Києві оголошено день жалоби. 

У Києві триває рятувальна операція

Протягом ночі та вранці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких дитина 2-х років, — йдеться в офіційній заяві МВС України.

Окрім того, наголошується, що ще 159 людей отримали поранення, зокрема 16 неповнолітніх.

Що важливо розуміти, рятувальна операція триває досі.

Станом на 08:10 ДСНС розібрала 70% зруйнованих конструкцій будинку.

Сьогодні в Києві оголошено день жалоби. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих! Бажаємо якнайшвидшого одужання усім пораненим, — наголошують рятувальники.

Протягом ночі 31 липня армія РФ здійснювала атаку на столицю України ударними дронами і ракетами.

Наслідки нового повітряного нападу ворога були виявлені у 27 локаціях у 4 районах Києва.

Унаслідок атаки загинув шестирічний Матвій Марченко. Він був вихованцем столичного клубу карате.

Окрім того, відомо, що ще однією жертвою російського ракетного удару у Святошинському районі Києва стала патрульна поліцейська Лілія Степанчук.

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