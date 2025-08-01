Трамп ответил на угрозы Медвеева передислокацией двух атомных подлодок США

Президент США Дональд Трамп заявил о собственном распоряжении по размещению двух атомных подлодок в "соответствующих районах" на случай, если "глупые" и провокационные заявления экспрезидента РФ Дмитрия Медведева "окажутся чем-то большим".
Главные тезисы
- Трамп принял решение разместить две атомные подлодки в ответ на угрозы Медведева.
- Реакция Трампа на заявления Медведева вызвала неожиданность у политических аналитиков.
США передислоцируют 2 атомные подлодки
Об этом Трамп заявил в Truth Social.
Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев крайне резко отреагировал на ультиматум президента США Дональда Трампа для РФ по вторичным тарифам.
В частности, одиозный политик заверил, что каждый ультиматум американского лидера — "это шаг к войне" России из США.
В ответ Трамп подчеркнул, что Медведеву следует следить за словами, поскольку он "вступает на очень опасную территорию".
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