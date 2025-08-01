Трамп ответил на угрозы Медвеева передислокацией двух атомных подлодок США
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Политика
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Трамп ответил на угрозы Медвеева передислокацией двух атомных подлодок США

Donald Trump
Трамп
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Президент США Дональд Трамп заявил о собственном распоряжении по размещению двух атомных подлодок в "соответствующих районах" на случай, если "глупые" и провокационные заявления экспрезидента РФ Дмитрия Медведева "окажутся чем-то большим".

Главные тезисы

  • Трамп принял решение разместить две атомные подлодки в ответ на угрозы Медведева.
  • Реакция Трампа на заявления Медведева вызвала неожиданность у политических аналитиков.

США передислоцируют 2 атомные подлодки

Об этом Трамп заявил в Truth Social.

В настоящее время он является заместителем председателя Совета безопасности РФ.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Пост Трампа

Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев крайне резко отреагировал на ультиматум президента США Дональда Трампа для РФ по вторичным тарифам.

В частности, одиозный политик заверил, что каждый ультиматум американского лидера — "это шаг к войне" России из США.

В ответ Трамп подчеркнул, что Медведеву следует следить за словами, поскольку он "вступает на очень опасную территорию".

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