ГУР розкрило секретні дані про новітній атомний підводний крейсер Росії

Фахівці ГУР МО України змогли отримати у своє розпорядження закриту внутрішню документацію про найновіший підводний човен країни-агресорки Росії ― атомну субмарину стратегічного призначення К-555 “князь пожарскій” проєкту 955А “борєй-а”.

Нові секретні дані від ГУР

Цього разу воєнна розвідка змогла отримати:

поіменні списки особового складу екіпажу підводного човна, включно з даними про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки;

бойові інструкції для екіпажу;

бойова схема корабля, схеми систем забезпечення живучості та організаційної структури екіпажу;

приписи екіпажу в каютах і кубриках, інструкції з передачі поранених та вантажів, порядок дій під час буксирування та інші посадові інструкції;

інженерна документація, зокрема акт дослідження деформованого радіобуя із зазначенням членів комісії та підприємств, які брали участь у дослідженні.

Ба більше, у розпорядженні ГУР опинилася виписка з книги корабельних розкладів “пожарского”.

Українські розвідники звертають увагу на те, що підводні човни проєкту 955А “борєй-а” — один із ключових елементів так званої ядерної тріади Кремля.

Субмарини мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 “булава-30”, кожна з яких може нести до 10 бойових блоків.

Підводний човен стратегічного призначення “князь пожарскій” увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів північного флоту вмф рф лише 24 липня 2025 року. Постійне місце базування — ґаджієво, мурманська область. Поширити

Варто звернути увагу на те, що приймав “пожарского” на бойове чергування особисто російський диктатор Володимир Путін.