ГУР розкрило секретні дані про новітній атомний підводний крейсер Росії

Фахівці ГУР МО України змогли отримати у своє розпорядження закриту внутрішню документацію про найновіший підводний човен країни-агресорки Росії ― атомну субмарину стратегічного призначення К-555 “князь пожарскій” проєкту 955А “борєй-а”.
Головні тези:
- Нові дані дають можливість виявити особливості та технічні обмеження не лише “князя пожарского”, а й інших субмарин проєкту 955А.
- Приймав “пожарского” на бойове чергування особисто Путін.
Нові секретні дані від ГУР
Цього разу воєнна розвідка змогла отримати:
поіменні списки особового складу екіпажу підводного човна, включно з даними про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки;
бойові інструкції для екіпажу;
бойова схема корабля, схеми систем забезпечення живучості та організаційної структури екіпажу;
приписи екіпажу в каютах і кубриках, інструкції з передачі поранених та вантажів, порядок дій під час буксирування та інші посадові інструкції;
інженерна документація, зокрема акт дослідження деформованого радіобуя із зазначенням членів комісії та підприємств, які брали участь у дослідженні.
Ба більше, у розпорядженні ГУР опинилася виписка з книги корабельних розкладів “пожарского”.
Українські розвідники звертають увагу на те, що підводні човни проєкту 955А “борєй-а” — один із ключових елементів так званої ядерної тріади Кремля.
Субмарини мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 “булава-30”, кожна з яких може нести до 10 бойових блоків.
Варто звернути увагу на те, що приймав “пожарского” на бойове чергування особисто російський диктатор Володимир Путін.
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