"Очень разочарован". Трамп выступил с новым заявлением относительно Путина
Читати українською
Источник:  Sky News

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с дедлайном, установленным российскому диктатору Владимиру Путину с требованием окончания захватнической войны против Украины. Как оказалось, президент США до сих пор разочарован нелегитимным главой Кремля.

Главные тезисы

  • Трамп четко не ответил, действует ли его дедлайн для Путина.
  • В Кремле утверждают, что уже состоялся обмен "определенными сигналами" по поводу российско-украинской войны.

С новым заявлением на этот счет американский лидер выступил во время общения с журналистами в Белом доме.

Ни для кого не секрет, что 8 августа истекает объявленный Трампом 10-дневный дедлайн, после которого Дональд Трамп угрожал ввести против РФ вторичные санкции.

Журналисты поинтересовались у него, остается ли в силе установленный им дедлайн.

Слово будет за ним (Путиным. — ред.). И мы посмотрим, что он скажет... Я очень разочарован.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Что важно понимать, после поездки спецпосланника Стива Виткоффа в Москву Трамп начал говорить о "существенном прогрессе".

Официальная Москва утверждала, что во время разговора Владимира Путина и посланника Трампа состоялся обмен "определенными сигналами" по поводу российско-украинской войны.

С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа, — заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

