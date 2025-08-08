Встреча Зеленского, Трампа и Путина. Что планирует Белый дом

Как удалось узнать изданию "Суспільне", в Белом доме работают над организацией трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Встреча может состояться в ближайшее время, хотя место проведения еще не определено.
- Президент Трамп готов встретиться и с Зеленским, и с Путиным.
Готовится встреча Зеленского, Трампа и Путина
По словам инсайдеров, переговоры могут состояться уже на следующей неделе, однако место проведения пока не выбрали.
С заявлением по этому поводу выступила спикер Белого дома Каролайн Ливитт.
По ее словам, американский лидер открыт для встреч с лидерами обеих стран:
Она также официально подтвердила, что в настоящее время Белый дом прорабатывает детали этих потенциальных встреч, и они будут предоставлены в соответствующее время.
Как уже упоминалось ранее, 6 августа спецпосланник президента США Стив Виткофф посетил Москву, а также провел трехчасовую встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
Кремль пока не раскрывает ее детали, как и Белый дом.
