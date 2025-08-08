Встреча Зеленского, Трампа и Путина. Что планирует Белый дом

Как удалось узнать изданию "Суспільне", в Белом доме работают над организацией трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Готовится встреча Зеленского, Трампа и Путина

По словам инсайдеров, переговоры могут состояться уже на следующей неделе, однако место проведения пока не выбрали.

С заявлением по этому поводу выступила спикер Белого дома Каролайн Ливитт.

По ее словам, американский лидер открыт для встреч с лидерами обеих стран:

Как заявил президент Трамп вчера, россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для этой встречи. Президент Трамп хотел бы встретиться как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским, потому что хочет, чтобы эта жестокая война закончилась. Каролайн Ливитт Предмет Белого дома

Она также официально подтвердила, что в настоящее время Белый дом прорабатывает детали этих потенциальных встреч, и они будут предоставлены в соответствующее время.

Как уже упоминалось ранее, 6 августа спецпосланник президента США Стив Виткофф посетил Москву, а также провел трехчасовую встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кремль пока не раскрывает ее детали, как и Белый дом.