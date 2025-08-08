Європа збентежена новим планом Трампа щодо Путіна
Європа збентежена новим планом Трампа щодо Путіна

Трамп дивує ЄС своєю поведінкою
Джерело:  The Washington Post

Згідно з даними видання The Washington Post, європейські лідери дійсно були розгублені після того, як дізналися, що президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Головні тези:

  • У Євросоюзі втомлені від пустих погроз Трампа.
  • Брюссель не вірить, що Путін готовий до завершення війни.

Трамп дивує ЄС своєю поведінкою

Європейські лідери обурені тим, що очільник Білого дому багато обіцяє, однак фактично майже нічого не робить.

Попри свою браваду, Трамп не здійснив на Путіна жодного тиску — поки що. Нуль, нічогісінько, — заявив один з інсайдерів.

За словами українського анонімного джерела, команда українського лідера Володимира Зеленського намагається зберігати оптимізм щодо зустрічі Трампа і Путіна.

Офіційний Київ розраховує на те, що російський диктатор дійсно обмірковує сценарій часткового припинення вогню, яке зупинить авіаудари по Україні.

Загалом, ми всі розуміємо, що завершення війни повністю залежить від Трампа. Як перший крок, було б добре, якби було оголошено часткове припинення вогню — все, крім лінії зіткнення, — заявив один з інсайдерів.

Що важливо розуміти, публічно офіційний Брюссель висловлює скептицизм щодо намірів Путіна.

Цілком очевидно, що Росія не зацікавлена в мирі як такому, оскільки ми бачимо це в її діях, а не в словах.

