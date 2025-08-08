Європа збентежена новим планом Трампа щодо Путіна

Згідно з даними видання The Washington Post, європейські лідери дійсно були розгублені після того, як дізналися, що президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.
Головні тези:
- У Євросоюзі втомлені від пустих погроз Трампа.
- Брюссель не вірить, що Путін готовий до завершення війни.
Трамп дивує ЄС своєю поведінкою
Європейські лідери обурені тим, що очільник Білого дому багато обіцяє, однак фактично майже нічого не робить.
За словами українського анонімного джерела, команда українського лідера Володимира Зеленського намагається зберігати оптимізм щодо зустрічі Трампа і Путіна.
Офіційний Київ розраховує на те, що російський диктатор дійсно обмірковує сценарій часткового припинення вогню, яке зупинить авіаудари по Україні.
Що важливо розуміти, публічно офіційний Брюссель висловлює скептицизм щодо намірів Путіна.
