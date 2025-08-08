Европа возмущена новым планом Трампа касательно Путина

Согласно данным издания The Washington Post, европейские лидеры действительно были в растерянности после того, как узнали, что президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Трамп удивляет ЕС своим поведением

Европейские лидеры возмущены тем, что глава Белого дома многое обещает, однако фактически почти ничего не делает.

Несмотря на свою браваду, Трамп не оказал на Путина никакого давления. Ноль, ничего, — заявил один из инсайдеров. Поделиться

По словам украинского анонимного источника, команда украинского лидера Владимира Зеленского пытается сохранять оптимизм по поводу встречи Трампа и Путина.

Официальный Киев рассчитывает на то, что российский диктатор действительно обдумывает сценарий частичного прекращения огня, которое остановит авиаудары по Украине.

В общем, все мы понимаем, что завершение войны полностью зависит от Трампа. Как первый шаг было бы хорошо, если бы было объявлено частичное прекращение огня — все, кроме линии столкновения, — заявил один из инсайдеров. Поделиться

Что важно понимать, публично официальный Брюссель выражает скептицизм по поводу намерений Путина.