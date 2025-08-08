Европа возмущена новым планом Трампа касательно Путина

Согласно данным издания The Washington Post, европейские лидеры действительно были в растерянности после того, как узнали, что президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- В Евросоюзе устали от пустых угроз Трампа.
- Брюссель не верит, что Путин готов к завершению войны.
Трамп удивляет ЕС своим поведением
Европейские лидеры возмущены тем, что глава Белого дома многое обещает, однако фактически почти ничего не делает.
По словам украинского анонимного источника, команда украинского лидера Владимира Зеленского пытается сохранять оптимизм по поводу встречи Трампа и Путина.
Официальный Киев рассчитывает на то, что российский диктатор действительно обдумывает сценарий частичного прекращения огня, которое остановит авиаудары по Украине.
Что важно понимать, публично официальный Брюссель выражает скептицизм по поводу намерений Путина.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-