Издание The Wall Street Journal обращает внимание мира на то, что Силы обороны Украины смогли успешно остановить новое наступление армии РФ, которое происходило уже в Сумской области. Это стало еще одним позорным публичным поражением для российского диктатора Владимира Путина. Последний отправится на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом без козыря, на который так рассчитывал.
Главные тезисы
- В Сумской области россияне максимально истощены, хотя и не прекращают штурмы.
- Тактика армии заключается РФ в том, чтобы постоянно бросать в бой войска, чтобы измотать ВСУ, а не нанести серьезный удар.
Путин получил очередную "пощечину" от Украины
Ни для кого не секрет, что Силы обороны Украины смогли остановить летнее наступление России в Сумской области.
Кроме того, они успешно освободили часть территорий — это указывает на то, что армия РФ больше не способна проводить решительные операции на фронте.
Фактически в последний месяц страна-агрессорка не проводит наступление в этом районе.
Воины ВСУ смогли деоккупировать от 4 до 6 квадратных миль территории и две деревни.
С комментарием на этот счет выступил майор Олег Ширяев, командир 225-го отдельного штурмового полка.
По убеждению аналитиков, провальное Сумское наступление указывает на неспособность России проводить большие операции.
