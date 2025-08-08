Издание The Wall Street Journal обращает внимание мира на то, что Силы обороны Украины смогли успешно остановить новое наступление армии РФ, которое происходило уже в Сумской области. Это стало еще одним позорным публичным поражением для российского диктатора Владимира Путина. Последний отправится на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом без козыря, на который так рассчитывал.

Путин получил очередную "пощечину" от Украины

Ни для кого не секрет, что Силы обороны Украины смогли остановить летнее наступление России в Сумской области.

Кроме того, они успешно освободили часть территорий — это указывает на то, что армия РФ больше не способна проводить решительные операции на фронте.

Фактически в последний месяц страна-агрессорка не проводит наступление в этом районе.

Воины ВСУ смогли деоккупировать от 4 до 6 квадратных миль территории и две деревни.

С комментарием на этот счет выступил майор Олег Ширяев, командир 225-го отдельного штурмового полка.

Противник в этом районе истощен, — подчеркнул он. Поделиться

По убеждению аналитиков, провальное Сумское наступление указывает на неспособность России проводить большие операции.