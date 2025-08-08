Украина публично унизила Путина накануне переговоров с Трампом
Украина публично унизила Путина накануне переговоров с Трампом

Путин получил очередную "пощечину" от Украины
Источник:  The Wall Street Journal

Издание The Wall Street Journal обращает внимание мира на то, что Силы обороны Украины смогли успешно остановить новое наступление армии РФ, которое происходило уже в Сумской области. Это стало еще одним позорным публичным поражением для российского диктатора Владимира Путина. Последний отправится на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом без козыря, на который так рассчитывал.

Главные тезисы

  • В Сумской области россияне максимально истощены, хотя и не прекращают штурмы.
  • Тактика армии заключается РФ в том, чтобы постоянно бросать в бой войска, чтобы измотать ВСУ, а не нанести серьезный удар.

Путин получил очередную "пощечину" от Украины

Ни для кого не секрет, что Силы обороны Украины смогли остановить летнее наступление России в Сумской области.

Кроме того, они успешно освободили часть территорий — это указывает на то, что армия РФ больше не способна проводить решительные операции на фронте.

Фактически в последний месяц страна-агрессорка не проводит наступление в этом районе.

Воины ВСУ смогли деоккупировать от 4 до 6 квадратных миль территории и две деревни.

С комментарием на этот счет выступил майор Олег Ширяев, командир 225-го отдельного штурмового полка.

Противник в этом районе истощен, — подчеркнул он.

По убеждению аналитиков, провальное Сумское наступление указывает на неспособность России проводить большие операции.

России с трудом удается организовать так называемые комбинированные операции, в которых пехота, артиллерия, бронетехника, логистика, авиация и даже военно-морские силы могут быть объединены для одного наступления.

