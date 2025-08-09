Трамп оголосив дату та місце зустрічі з Путіним

Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом США, та лідером Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Подальші подробиці будуть повідомлені згодом. Дякую за увагу до цього питання!