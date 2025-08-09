Трамп оголосив дату та місце зустрічі з Путіним
Трамп оголосив дату та місце зустрічі з Путіним

Donald Trump
Трамп

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що вже 15 серпня 2025 року проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним щодо завершення війни РФ проти України. За його словами, це станеться в американському штаті Аляска.

Головні тези:

  • Юрій Ушаков, помічник Путіна, підтвердив факт підготовки зустрічі в штаті Аляска.
  • Трамп вказав на можливий обмін територіями у рамках угоди щодо завершення війни.

Зустріч Трампа та Путіна уже запланована

Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом США, та лідером Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Подальші подробиці будуть повідомлені згодом. Дякую за увагу до цього питання!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Варто зазначити, що помічник диктатора Володимира Путіна — Юрій Ушаков — уже підтвердив російським пропагандистам факт підготовки зустрічі.

Росія та США — близькі сусіди, тому цілком логічно, що зустріч Путіна та Трампа пройде на Алясці, — сказав він.

Що важливо розуміти, 8 серпня, під час брифінгу в Білому домі, Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що в мирній угоді щодо російсько-української війни варто очікувати "певний обмін територіями".

Видання WSJ дізналося від своїх інсайдерів наступне: Путін пообіцяв Трампу, що Росія припинить бойові дії в Україні в обмін на значні територіальні поступки з боку Києва та міжнародне визнання окупованих територій.

