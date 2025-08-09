Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що вже 15 серпня 2025 року проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним щодо завершення війни РФ проти України. За його словами, це станеться в американському штаті Аляска.
Головні тези:
- Юрій Ушаков, помічник Путіна, підтвердив факт підготовки зустрічі в штаті Аляска.
- Трамп вказав на можливий обмін територіями у рамках угоди щодо завершення війни.
Зустріч Трампа та Путіна уже запланована
Варто зазначити, що помічник диктатора Володимира Путіна — Юрій Ушаков — уже підтвердив російським пропагандистам факт підготовки зустрічі.
Що важливо розуміти, 8 серпня, під час брифінгу в Білому домі, Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що в мирній угоді щодо російсько-української війни варто очікувати "певний обмін територіями".
Видання WSJ дізналося від своїх інсайдерів наступне: Путін пообіцяв Трампу, що Росія припинить бойові дії в Україні в обмін на значні територіальні поступки з боку Києва та міжнародне визнання окупованих територій.
